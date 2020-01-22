İngiltere’nin hedefi post-Brexit döneminde "Kara Kıta"yla büyümek

LONDRA (AA) - GÖKHAN KURTARAN - İngiltere bu ayın sonunda Avrupa Birliği’nden (AB) resmen ayrılırken bir kez daha "Kara Kıta" Afrika’nın sunduğu ekonomik fırsatları değerlendirerek büyümesini artırmayı hedefliyor.

47 yıl üyesi olduğu AB’den ay sonunda ayrılacak olan İngiltere, bir yandan AB ile yeni bir ticari ilişkiyi kurmayı, bir yandan da dünyanın geri kalanı ile ticaretini artırmayı amaçlıyor.

Bir zamanların üzerinde “güneş batmayan krallığı”, son yıllardaki belirsizlik ortamını geride bırakarak, yüzünü bir kez daha demografisi, yer altı kaynakları ve yatırım fırsatları ile gelecek vadeden Kara Kıta Afrika’ya dönüyor. Bu amaçla hafta başında başkent Londra'da düzenlenen İngiltere-Afrika Yatırım Zirvesi, 21 Afrika ülkesinden ve İngiltere'den çok sayıda şirketi bir araya getirdi.

Zirveye aralarında Gana, Kenya, Mısır, Nijerya ve Ruanda'nın da bulunduğu 16 Afrika ülkesi liderinin yanı sıra büyük İngiliz şirketlerinin üst düzey yöneticileri (CEO) katıldı.

İngiltere Uluslararası Ticaret Departmanı verilerinden derlenen bilgilere göre zirve kapsamında toplam hacmi 6,5 milyar sterlin olan 27 anlaşma yapıldı.