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İnönü ailesini hacze götüren gemi Yunanistan'da battı

26 Aralık 2017 10:00

Türk denizciliğinin en önemli ailelerinden Sohtorikler'in gemisi MV Little Seyma, Yunanistan sularında karaya oturdu. Sevinç İnönü, kardeşi Selim Sohtorik'e kefil olup da borçlar ödenemeyince, Remzi Bey Yalısı icradan satışa çıkmıştı.

İnönü ailesini hacze götüren gemi Yunanistan'da battı

 Türk denizciliğinin en önemli ailelerinden biri Sohtorikler'in gemisi MV Little Seyma, Yunanistan sularında karaya oturdu. Dünya'da yer alan habere göre, Mikanos Adası’na yakın Dragonisi’de batmaya yüz tutan 3 bin DWT’lik kuru yük gemisinin 12 mürettebatı kurtarıldı. MV Little Seyma adlı Panama bandıralı gemi Rusya’dan yola çıkmış, Güney Kıbrıs’a yük götürüyordu. 1980 yılı yapımı gemi, Sohtorik ailesinin şirketi GEO Shipping Group filosunda yer alıyor. 50 yıllık uluslararası taşımacılık tecrübesi olan GEO’nun filosunda 21 kuru yük dökme gemisi bulunuyor.


KARDEŞİNE KEFİL OLUNCA YALIYA HACİZ GELDİ
 
Ancak MV Little Seyma’nın öyküsü diğerlerinden farklı. Hatırlanacağı gibi bu yılın şubat ayında Sevinç-Erdal İnönü Vakfı’nın bulunduğu Remzi Bey Yalısı icradan satışa çıkmıştı. 1970 yılında alınan, 1988 ila 2007 yılları arasında da eşi Erdal İnönü ile bu yalıda yaşayan Sevinç İnönü, Sohtorik Ailesi’nin bir üyesi. Sevinç İnönü, kardeşi armatör Selim Sohtorik’in, 1998 yılında 3 gemi aldığı dönemde, hissedarı olduğu aile şirketi kanalıyla kefil oldu. O dönem borç yükü bulunmayan şirket, bir süre sonra sorunlar yaşamaya başladı. 2002 yılında işte o kefalet yüzünden yalıya haciz geldi ve dava süreci başladı. O dönem 500 bin dolar olan borç bir süre sonra ödenmeyince 20 milyon liraya kadar yükseldi. Duyduğuma göre işte o 3 gemiden biri olan MV Little Seyma, Yunanistan sularında şimdilerde batmak üzere... Yani bir anlamda İnönü ailesini hacizle tanıştıran MV Little Seyma, Mikanos'ta kurtarılmayı bekliyor.
 
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