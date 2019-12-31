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  4. İnönü Üniversitesi’nde "Elektrikli Araç Teknolojileri" bölümü açıldı

İnönü Üniversitesi’nde "Elektrikli Araç Teknolojileri" bölümü açıldı

EKONOMİ HABERLERİ  | 31.12.2019 09:46 | Son Güncelleme

Türkiye’de yerli otomobil TOGG üretiminin başlamasıyla, bu sektördeki ara eleman ihtiyacını yetiştirmek için de bölümün hazır olduğu bildirildi.

İnönü Üniversitesi’nde "Elektrikli Araç Teknolojileri" bölümü açıldı

Türkiye’de yerli otomobil TOGG üretiminin başlamasıyla, bu sektördeki ara eleman ihtiyacını yetiştirmek için de bölümün hazır olduğu bildirildi. Malatya İnönü Üniversitesi Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Meslek Yüksek Okulu’nda elektrikli araç teknolojileri bölümü açıldı. Türkiye’de ilk olacak elektrikli araç teknolojileri programı ile de Türkiye’de şuan için bir ihtiyaç olan ve ileride artacak elektrikli araç teknikerlerinin yetiştirilmesi amaçlanıyor.
İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, buradaki amacın elektrikli araç teknolojileri konusunda teknik elaman ve meslek elamanı yetiştirmek olduğunu belirterek, “2018 yılında OSB Meslek yüksek okulumuzu açtık ve 10 bölüm şuanda aktif bunlardan biride elektrikli araç bölümüdür. Buradaki amacımız elektrikli araç teknolojileri konusunda teknik elaman ve meslek elamanı yetiştirmek. Bu alanda ülkemizde insan kaynağımız eksik ve yeni yeni yetişiyor ve bizde burada öncü olalım istedik. Bu alanda ülkemize elektrikli araç konusunda gerek otomobiller gerek otobüsler gerekse de raylı sistemler hususunda hepsine hizmet verecek hepsinde çalışabilecek elektrikli araç konusunda uzaman meslek elemanları yetiştirmektir” ifadelerini kullandı.

“2020 yılında okulumuza öğrenci alacağız”
Kızılay, “Okulumuzu 2019’un başında açtık ama 2020 yılında öğrenci alımı yapacağız. Hoca kadrosunu şuanda büyük ölçüde tamamlamak üzereyiz. Burada tabi elektrikli araç konusunda çok önemli çalışmalarımız var. En çok mühendislik fakültemizde elektrik elektronik bölümünde bir grubumuz var. Bunlar elektronik araç konusunda çalışan bir grubumuz. TÜBİTAK projeleri yürüyor, batarya yönetim sistemi ile ilgili çok önemli projede sona gelinmek üzere. 2 yıl önce Bozankaya firması ile elektrikli araç konusunda bir protokol imzaladık üniversitemizde. Elektrik elektronik bölümü öğrencilerimiz orada staja gidiyorlar. Bir uçtan OSB Meslek Yüksek okulumuzda elektrikli araç teknolojileri bölümümüzde çalışmalara başladık. Orada atölye ve laboratuvarımızı kurduk. Daha da bu konu hakkında gelişim göstereceğiz” dedi.

“Son zamanlarda 3 protokol imzaladık”
Kızılay, son zamanlarda imzaladıkları protokol anlaşmalarını şu şekilde ifade etti: “3 tane protokol imzaladık. 2 yıl önce Bozankaya firması ile, 15 ay önce İTÜ ARI Teknokent liderliğinde sanayi teknoloji bakanlığımızın desteği ile ileri araç teknolojileri konusunda bizde protokole dahil olduk. Elaman yetiştirme konusunda kendimiz üniversite olarak OSB Meslek Yüksek okulumuzun elman yetiştirme konusunda bir protokol imzaladık.”

“OSB Meslek Yüksek okulumuzda 3+1 eğitim modeline önem vereceğiz”
OSB Meslek Yüksek okulu öğrencilerine 3+1’lik eğitim modelini esas alacaklarını belirten Kızılay, “ Biz OSB Meslek Yüksek okulumuzda 3+1 modeli ile 3 dönem ders 1 dönem sahada tümüyle 4 ay uygulama olmak üzere ülkemizin araç teknolojileri konusunda elaman ihtiyacına katkı vereceğiz. Biz bir nevi üniversiteler içerisinde de biraz öncü rolde bu konuda üstlenmiş durumdayız. Bizim yetiştireceğimiz bu bölüm öğrencileri elektrikli araç teknolojileri kapsamında otobüste, otomobilde, metro da buraların gerek fabrikalarında gerekse tamir atol yelelerinde bakım ve onarım işletme süreçlerinde görev alacaklar” diye ifade etti.
Türkiye’de yerli otomobil TOGG üretiminin başlamasıyla, bu sektördeki ara eleman ihtiyacını yetiştirmek için de bölümün önemli olduğu bildirildi.

İnönü Üniversitesi’nde

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