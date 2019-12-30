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  4. Inovenso, cihaz üretiminin yüzde 95’ini dünyaya ihraç ediyor

Inovenso, cihaz üretiminin yüzde 95’ini dünyaya ihraç ediyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 30.12.2019 15:58 | Son Güncelleme

Inovenso Teknoloji Kurucu Ortağı Talha Uzuner: - "Inovenso, dünya genelinde yüzde 20'lik bir pazar payına sahip. Önümüzdeki 5 yıl içinde bu oranı en az yüzde 40'a çıkarmayı planlıyoruz. Pazarın genişlemesiyle birlikte sadece Ar-Ge amaçlı makine satışından en az 15 milyon dolarlık, endüstriyel makine satışından ise yıllık en az 40 milyon dolarlık bir beklentimiz var" - Yıldız Teknopark Genel Müdürü Prof. Dr. Mesut Güner: - "Bugün girişimci bir üniversite olarak faaliyetlerimizi yüksek katma değerli ürünler üretme hedefiyle sürdürüyoruz. Inovenso'ya ekonomiye, ihracata ve teknolojiye yaptıkları katkıdan dolayı teşekkür ediyorum"

İSTANBUL (AA) - Yıldız Teknopark bünyesinde faaliyet gösteren ve nanomalzeme geliştirme ve yüksek katma değerli makine ihracatı alanında çalışmalarını sürdüren Inovenso Teknoloji, dünya genelinde yüzde 20'lik pazar payıyla dikkati çekiyor.

Yıldız Teknopark açıklamasına göre, alanında dünyanın en büyük iki firmasından biri olan Inovenso, bilgi birikimi ve makine satışı yoluyla akademiye ve sanayiye potansiyel sunmanın yanı sıra ekonomiye de yaklaşık 40 milyon dolarlık katkı yapıyor.

Nanomalzeme geliştirme ve yüksek katma değerli makine ihracatı alanında çalışmalarını Yıldız Teknopark'ta sürdüren Inovenso Teknoloji, ürünlerini Türkiye’de tasarlayıp üretiyor.

Sağlık, tıp, kozmetik, savunma sanayi, tekstil, gıda, tarım ve enerji gibi sektörlere hizmet sunan ve hem nanofiber (pamuk lifinden bin kat daha ince nanolif) üretimi yapan cihaz imalatını hem de talep eden firmaların nanolif içeren ürün geliştirme faaliyetlerini gerçekleştiren şirket, teknolojik Ar-Ge çalışmalarıyla da öne çıkıyor.

- "Ekosisteme katkımız yaklaşık 40 milyon dolar"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Inovenso Teknoloji Kurucu Ortağı Talha Uzuner, Ar-Ge amaçlı makine pazarı anlamında pazar büyüklüğünün 20 milyon dolar civarında olduğunu belirterek, endüstriyel cihazlar da dahil edildiğinde bu rakamın 50 milyon dolara çıktığını ifade etti.

Üretilen cihazların yüzde 95'inin yurt dışına ihraç edildiğini vurgulayan Uzuner, "Bugüne kadar dünyada 30'un üzerinde ülkede 350 civarında makine satışı bulunuyor. Bu satışların çoğu üniversitelerin çeşitli bölümlerine ve firmaların Ar-Ge departmanlarına gerçekleştiriliyor. Ekosisteme katkımız şu an için yaklaşık 40 milyon dolar civarında, fakat ileri teknoloji alanlarında ortaya koyduğumuz bilgi birikimi ve makine satışı yoluyla akademiye ve sanayiye büyük bir potansiyel sunmuş oluyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Uzuner, makinelerle yapılan üretimin sonrasında elde edilen katma değeri yüksek ürünlerin piyasada 100 milyar dolara yakın değere sahip son ürünlere dönüşme potansiyeli barındırdığını aktararak, şunları kaydetti:

"Bu hacmi oluşturacak en önemli ürünlere hava ve sıvı filtreleri, yakıt hücreleri, elektrik pilleri, yapay doku üretim materyalleri, yara örtücü yüzeyler, organ bariyerleri, elektromanyetik kalkanlama malzemeleri ve kozmetik yüz maskeleri örnek olarak gösterilebilir. Inovenso, dünya genelinde yüzde 20'lik bir pazar payına sahip.

Önümüzdeki 5 yıl içinde bu oranı en az yüzde 40'a çıkarmayı planlıyoruz. Pazarın genişlemesiyle birlikte sadece Ar-Ge amaçlı makine satışından en az 15 milyon dolarlık, endüstriyel makine satışından ise yıllık en az 40 milyon dolarlık bir beklentimiz var. Bu konuda pazarın oldukça ivmeli şekilde genişlemesi umut vaat edici görünüyor."

- Kendi alanında dünyanın en büyük firmaları arasında

Firmalara danışmanlık ve satış sonrası destek de sunan Inovenso, Türkiye'de yerli taramalı elektron mikroskobu (SEM) geliştirme çalışmalarını yürütmenin yanı sıra kendi alanında dünyanın en büyük iki firması arasında yer alıyor.

Şirket, teknoloji ve inovasyon ekosisteminde görünürlük ve başarı hikayesi yakalamış girişimcilere verilen Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) Ödülleri'nde, Mehmet Şuhubi Ödülü kategorisinde ödüle layık görüldü.

Yıldız Teknopark Genel Müdürü Prof. Dr. Mesut Güner de, girişimci bir üniversite olarak faaliyetlerini yüksek katma değerli ürünler üretme hedefiyle sürdürdüklerini belirterek, "Dünya ortalaması yüzde 16,7 iken Türkiye’nin ihraç ettiği teknoloji gelirlerimizin sadece yüzde 3,5'ini oluşturuyor. Bilgiyi daha fazla ticarileştirmek için çalışıyoruz ve Inovenso gibi ekonomiye büyük katkı yapan ve ihracat potansiyeli yüksek şirketlerin bünyemizde yer alması bu süreçte bizim için büyük önem taşıyor. Karşılıklı kazan-kazan modeliyle bütün paydaşlar kazanıyor. Inovenso’ya ekonomiye, ihracata ve teknolojiye yaptıkları katkıdan dolayı teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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