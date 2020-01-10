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  4. İnşaat malzemeleri ihracatı miktarda arttı, değerde geriledi

İnşaat malzemeleri ihracatı miktarda arttı, değerde geriledi

EKONOMİ HABERLERİ  | 10.01.2020 11:40 | Son Güncelleme

Geçen yılın kasım ayında dış ticarette baz etkiler sona erdi. İhracatta yavaşlama yaşanırken, yılın en yüksek aylık ithalatı kasımda gerçekleşti - 2018 Kasım-2019 Kasım döneminde yıllık ihracat 21,4 milyar dolar oldu - 2019 yılı kasım ayında 8 alt ürün grubundan 6’sının ihracat birim fiyatları bir önceki kasım ayına göre geriledi

İSTANBUL (AA) - İnşaat malzemeleri ihracatı, 2019 yılı kasım ayında miktar olarak 4,47 milyon ton, değer olarak 1,83 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. 2018 Kasım-2019 Kasım aralığında ise yıllık ihracat 21,4 milyar dolar oldu.

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) tarafından hazırlanan İnşaat Malzemeleri Sanayi Dış Ticaret Endeksi Kasım 2019 sonuçları açıklandı. Buna göre, geçen yılın kasım ayında dış ticarette geçen yıldan kaynaklanan baz etkiler sona erdi. İhracatta yavaşlama yaşanırken, yılın en yüksek aylık ithalatı kasımda gerçekleşti.

- 2019 Kasım'da 4,47 milyon tonluk ihracat

İnşaat Malzemeleri Dış Ticaretinde İhracat Değer Endeksi kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 5,4 geriledi. İhracat Miktar Endeksi ise söz konusu ayda bir önceki aya göre yüzde 1,7 arttı. İhracat Değer Endeksi kasım ayındaki gerileme ile geçen yılın kasım ayının yüzde 8,6 altında gerçekleşti.

İhracat Birim Fiyat Endeksi kasım ayında bir önceki aya göre düştü. Miktarın yine yüksek olduğu kasım ayında ihracat, 4,47 milyon ton olarak gerçekleşti. İhracat değer olarak kasım ayında 1,83 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Böylece 2018 Kasım-2019 Kasım aralığında yıllık ihracat 21,4 milyar dolar oldu. İhracatta değer olarak gerileme yaşanan kasım ayında ihracat birim fiyatları 0,41 dolara indi. Geçen yılın kasım ayında ihracat birim fiyatı 0,54 dolar düzeyindeydi.

İthalat Miktar Endeksi ise kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 18,8 artarken, geçen yılın kasım ayının da yüzde 12,3 üzerinde yer aldı. İthalat Değer Endeksi de kasım ayında bir önceki aya göre yükseldi. İthalat Birim Fiyat Endeksi ise kasım ayında önemli ölçüde geriledi. Kasım ayında 251,3 bin ton ile yılın en yüksek miktar ithalatı gerçekleşti.

İthalatın 605 milyon dolar olduğu kasım ayında, ithalat birim fiyatları kilogram başına 2,41 dolara indi. Geçen yılın kasım ayı ithal birim fiyatı 2,60 dolar seviyesindeydi.

- İhracat birim fiyatları düşmeye devam ediyor

Açıklamaya göre, 2019 yılı kasım ayında 8 alt ürün grubundan 6’sının ihracat birim fiyatları bir önceki yılın kasım ayına göre geriledi. Fiyat düşüşleri genel olarak tek haneli rakamlarda oldu. Ağaç ve ahşap ürünleri ihracat birim fiyatı değişmedi. Fiyatı artan sektör yüzde 24,1 ile prefabrik yapılar oldu. Mineral, taş ve toprak ürünleri ihracat birim fiyatı yüzde 25 düştü. Kimyasal bazlı ürünler ihraç birim fiyatı da yüzde 11,8 geriledi. Elektrikli malzemeleri ve teçhizatları ihracat birim fiyatları ise geçen yılın kasım ayına göre yüzde 2,2 düşerek en sınırlı gerileme yaşanan alt sektör oldu.

Kasım ayında 8 alt ürün grubunun 6’sının ihracatı miktar olarak ise geçen yılın kasım ayına göre arttı. En yüksek ihracat miktar artışı yüzde 46,8 ile mineral, taş ve toprak ürünlerinde oldu. Yüksek miktar artışı yaşanan diğer alt sektör yüzde 22,9 ile kimyasal bazlı ürünler oldu. Demir çelik ürünleri ihracat miktarı ise yüzde 18,4 geriledi.

Kasımda 8 alt ürün grubunun 6'sında ihracat değer olarak geçen yılın kasım ayına göre arttı. Kasım ayında en yüksek ihracat değer artışı yüzde 10,8 ile prefabrik yapılarda ve mineral, taş ve toprak ürünlerinde gerçekleşti. Kimyasal bazlı ürünlerin değer olarak ihracatı yüzde 8,4 yükseldi. Değer olarak ihracatı düşen alt sektörler ise yüzde 26 ile demir çelik ürünleri ve yüzde 4,2 ile yalıtım malzemeleri oldu.

- Sanayi ürünleri ihracat birim fiyatları da geriledi

Türkiye sanayi ürünleri ihracatı, inşaat malzemeleri sanayi ihracatı ve inşaat malzemeleri dışı sanayi ihracatı değer endeksleri kasım ayında bir önceki aya göre geriledi.

Türkiye sanayi ürünleri ortalama ihracat birim fiyatı 2018 Kasım ayında 1,63 dolar iken 2019 Kasım'da 1,48 dolar oldu. İnşaat malzemeleri sanayi ortalama ihracat birim fiyatı 2018 yılı kasım ayında 0,54 dolar iken 2019 yılı asım ayında 0,41 dolara indi. İnşaat malzemeleri dışı sanayi ortalama ihracat birim fiyatları ise 2018 yılı kasım ayında 2,66 dolar iken, 2019 yılı kasım ayında 2,75 dolar oldu. Türkiye sanayi ürünleri ihracatı miktar endeksi geçen yılın kasım ayının yüzde 8,8 üzerinde gerçekleşti.

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Anahtar Kelimeler:
İnşaat Malzemeleri Sanayi Dış Ticaret Endeksi, Türkiye İMSAD,

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