İnşaat malzemeleri ihracatı miktarda arttı, değerde geriledi

İSTANBUL (AA) - İnşaat malzemeleri ihracatı, 2019 yılı kasım ayında miktar olarak 4,47 milyon ton, değer olarak 1,83 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. 2018 Kasım-2019 Kasım aralığında ise yıllık ihracat 21,4 milyar dolar oldu.

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) tarafından hazırlanan İnşaat Malzemeleri Sanayi Dış Ticaret Endeksi Kasım 2019 sonuçları açıklandı. Buna göre, geçen yılın kasım ayında dış ticarette geçen yıldan kaynaklanan baz etkiler sona erdi. İhracatta yavaşlama yaşanırken, yılın en yüksek aylık ithalatı kasımda gerçekleşti.

- 2019 Kasım'da 4,47 milyon tonluk ihracat

İnşaat Malzemeleri Dış Ticaretinde İhracat Değer Endeksi kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 5,4 geriledi. İhracat Miktar Endeksi ise söz konusu ayda bir önceki aya göre yüzde 1,7 arttı. İhracat Değer Endeksi kasım ayındaki gerileme ile geçen yılın kasım ayının yüzde 8,6 altında gerçekleşti.

İhracat Birim Fiyat Endeksi kasım ayında bir önceki aya göre düştü. Miktarın yine yüksek olduğu kasım ayında ihracat, 4,47 milyon ton olarak gerçekleşti. İhracat değer olarak kasım ayında 1,83 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Böylece 2018 Kasım-2019 Kasım aralığında yıllık ihracat 21,4 milyar dolar oldu. İhracatta değer olarak gerileme yaşanan kasım ayında ihracat birim fiyatları 0,41 dolara indi. Geçen yılın kasım ayında ihracat birim fiyatı 0,54 dolar düzeyindeydi.