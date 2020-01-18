İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi sonuçları açıklandı

İSTANBUL (AA) - Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi'ne göre, aralıkta mevsimsellik nedeniyle faaliyetlerde düşüş yaşanmasına rağmen güven ve beklentilerde artış sürdü.

Türkiye İMSAD İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi aralık ayı sonuçları açıklandı.

Buna göre, mevsimsellik nedeniyle faaliyetlerde düşüş yaşanmasına rağmen güven ve beklentilerde artış sürdü. Böylece Bileşik Endeks, 2019 yılını güven ve beklentilerdeki artış ile geride bıraktı.

Ağustos ayından sonra Bileşik Endeks’te yaşanan üç aylık artış, yılın son ayında kesintiye uğradı. Aralık ayında 0,40 puan düşen Bileşik Endeks, dip seviyelerdeki toparlanmasına mevsimsellik etkisiyle ara verdi. Böylece aralık ayında faaliyetlerde gerileme yaşanmasına rağmen güven ve beklentilerde artış sürdü.

Faaliyet Endeksi’nde eylül ve ekim aylarındaki toparlanmanın ardından kasım ayından sonra aralık ayında da gerileme yaşandı. Aralık ayında özellikle mevsimsellik koşullarının etkisini göstermeye başlamasından faaliyetler olumsuz etkilendi ve Faaliyet Endeksi bir önceki aya göre 2,2 puan geriledi.