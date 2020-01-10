İnşaat sektöründeki daralma istihdam rakamlarına yansıdı

MERVE ÖZLEM ÇAKIR - Türkiye'de istihdam 2018-2019 ekim ayları kıyaslandığında 527 bin kişi azalırken, en çok istihdam kaybının yüzde 15,7 ile inşaat sektöründe yaşandığı belirlendi.

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden yaptığı derlemeye göre, istihdam edilenlerin sayısı Ekim 2019'da bir önceki yılın aynı dönemine göre 527 bin kişi azalarak 28 milyon 343 bin kişi, istihdam oranı ise 1,6 puanlık azalışla yüzde 45,9 oldu.

Söz konusu dönemde inşaat sektöründeki daralma istihdam rakamlarına da yansıdı. Bu sektördeki istihdam kaybı yüzde 15,7'yi (305 bin kişi) buldu.

Bu sektörü, yüzde 5 (270 bin kişi) düşüşle tarım, yüzde 0,5 (30 bin kişi) azalışla sanayi sektörü takip etti. Hizmet sektöründe ise istihdam yüzde 0,5 (78 bin kişi) arttı.

İşteki durumuna bakıldığında, işsiz kalanların 213 binini ücretli veya yevmiyelilerin, 148 binini kendi hesabına çalışanların, 108 binini ücretsiz aile işçilerinin, 58 binini de işverenlerin oluşturduğu görüldü.

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