İnşaat sektöründeki daralma istihdam rakamlarına yansıdı

MERVE ÖZLEM ÇAKIR - Türkiye'de istihdam 2018-2019 ekim ayları kıyaslandığında 527 bin kişi azalırken, en çok istihdam kaybının yüzde 15,7 ile inşaat sektöründe yaşandığı belirlendi.
AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden yaptığı derlemeye göre, istihdam edilenlerin sayısı Ekim 2019'da bir önceki yılın aynı dönemine göre 527 bin kişi azalarak 28 milyon 343 bin kişi, istihdam oranı ise 1,6 puanlık azalışla yüzde 45,9 oldu.
Söz konusu dönemde inşaat sektöründeki daralma istihdam rakamlarına da yansıdı. Bu sektördeki istihdam kaybı yüzde 15,7'yi (305 bin kişi) buldu.
Bu sektörü, yüzde 5 (270 bin kişi) düşüşle tarım, yüzde 0,5 (30 bin kişi) azalışla sanayi sektörü takip etti. Hizmet sektöründe ise istihdam yüzde 0,5 (78 bin kişi) arttı.
İşteki durumuna bakıldığında, işsiz kalanların 213 binini ücretli veya yevmiyelilerin, 148 binini kendi hesabına çalışanların, 108 binini ücretsiz aile işçilerinin, 58 binini de işverenlerin oluşturduğu görüldü.
- Sanayide istihdam kaybı dikkati çekti
Meslek grupları incelendiğinde de 298 bin kişi ile en fazla nitelik gerektirmeyen işlerde çalışanların işini kaybettiği ortaya çıktı.
İstihdama dahil olan tesis ve makine operatörleri ve montajcıların yüzde 7,1'i (202 bin kişi), sanatkarlar ve ilgili işlerde çalışanların yüzde 6,8'i (258 bin kişi), nitelikli tarım, ormancılık ve su ürünlerinde çalışanların yüzde 3,6'sı (150 bin kişi), teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensuplarının yüzde 2,8'i (50 bin kişi) söz konusu dönemde işsiz kaldı.
- Yönetici ve profesyoneller "işi kaptı"
Öte yandan, söz konusu dönemde yönetici istihdamı yüzde 8,3 (123 bin kişi), profesyonel meslek grupları istihdamı da yüzde 6 (183 bin kişi) yükseldi.
Ayrıca bu dönemde hizmet ve satış elemanları istihdamında yüzde 2,8 (147 bin kişi) artış kaydedildi.
İş arayanların önceki durumlarına bakıldığında da en çok artışın işten çıkarılanlarda olduğu görüldü. İşten çıkarılması nedeniyle iş aramaya başlayanların sayısı yüzde 49 arttı.
Söz konusu dönemde askerliğini tamamlayıp iş aramaya başlayanların sayısında yüzde 36, iş yeri kapanan veya iflas ederek iş aramaya başlayanların sayısında yüzde 27, geçici bir işte çalışırken yeniden iş bulmaya çalışanların sayısında yüzde 17 artış oldu.
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