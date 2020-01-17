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  4. İnşaat sektörünün zor günler geçirdiği dönemde yatırım yaptı, birincilik ödülü aldı

İnşaat sektörünün zor günler geçirdiği dönemde yatırım yaptı, birincilik ödülü aldı

EKONOMİ HABERLERİ  | 17.01.2020 09:50 | Son Güncelleme

İnşaat sektöründe zor günlerin yaşandığı dönemlerde yatırımlarına devam eden iş adamı Osman Halitoğulları, ‘Alya Park’ projesi ile Golden City Awards 2019 ödül töreninde ‘en iyi karma projesi’ ödülünün sahibi oldu.

İnşaat sektöründe zor günlerin yaşandığı dönemlerde yatırımlarına devam eden iş adamı Osman Halitoğulları, ‘Alya Park’ projesi ile Golden City Awards 2019 ödül töreninde ‘en iyi karma projesi’ ödülünün sahibi oldu. Yaptıkları yatırımlar hakkında konuşan Halitoğulları, “Faaliyet gösterdiğimiz sektör dar boğazdan geçiyor. Biz yatırımlarımızı durdurmak yerine devam ediyoruz. Bununla beraber yurt dışından ülkemize döviz nasıl girer diye bir AR-GE çalışması yaptık” dedi.
Uluslararası Altın Kentler Derneği tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen ve ’Şehirciliğin Marka Yarışması’ olarak tanımlanan Golden City Awards 2019 ödülleri sahiplerini buldu. Törenin en prestijli kategorilerinden biri olan “En iyi karma projesi” ödülünü Barış İnşaat Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Osman Halitoğulları ‘Alya Park projesi’ ile aldı.
İnşaat sektörünün zor günler geçirdiği dönemlerde yatırımlarına devam eden Halitoğulları, “Biliyorsunuz şu anda ülkemizde ciddi anlamda özellikle bizim sektörde bir dar boğaz yaşanıyor. Bizim de hedefimiz asla durmak değil de yatırımlarımıza devam ederek ülkemize katkı sağlamak. Yerimizde duracağımıza yatırımlarımıza devam ettik. Bizim “Alya Park” projemiz her yıl düzenlenen bir yarışmada yılın en iyi karma projesi ödülüne layık görüldü. Bu ödül bizleri daha da gururlandırdı, çalışma şevkimizi artırdı. Ben bu projede gerek tasarımında gerek finansman bölümünde emeği geçen tüm ekip arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Bu ödülü onlar adına aldım” diye konuştu.

“Kadınların işini kolaylaştırdık”
Proje ile ilgili bilgiler veren Osman Halitoğulları, “Alya Park projemizin 3 önemli detayı var. Bunu paylaşmak istiyorum, pratik tasarım ve sade yerleşimiyle aile bireylerinin hepsini memnun edecek detaylar mevcuttur. Aydınlık alanlar, çok kullanışlı mutfaklar tasarladık. Ayrıca lokasyon ve manzarayı yaşam alanları ve ticari alanlar ile başaralı bir şekilde harmanladık. Ergonomik ve kullanışlı alanları site yaşam alanları içinde güzelce sunduk. Dairelerde özellikle kadınlarımızın daha rahat edebilmesi için ortalıktaki dağınıklığı kaldıracak ek alan çamaşır ve ütü odası inşa ettik. Projemizin tüm dairelerini deniz ve adalar manzaralı bir şekilde tasarladık. Projemizde bulunan yeşil alanı, kapalı spor merkezi, çocuk parkı, basket sahası, çocuk havuzu ile her türlü detaya dikkat ettik. Bu özenli çalışmamız ödüle layık görüldü, çok mutluyuz “ şeklinde konuştu.

“Türkiye’yi yurt dışında temsil ediyoruz”
Bizim faaliyet gösterdiğimiz sektör dar bir boğazdan geçiyor. Biz yatırımlarımızı durdurmak yerine devam ediyoruz. Bununla beraber yurt dışından döviz ülkemize nasıl girer diye bir AR-GE çalışması yaptık. Afrika’nın Cezayir bölgesinde bir hastane inşaatı projemiz devam ediyor. Bununla beraber Sırbistan’da şirket kurma çalışmalarımız devam ediyor. Bizim amacımız durağan olarak değil çalışmalarımıza hız kesmeden devam ederek özellikle yurt dışında ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek. Ülkemize döviz girişini nasıl sağlarız çalışmalarımız bu yönde devam ediyor“ diye konuştu.

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