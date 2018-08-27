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İnsanlar bakmaya korkuyor! O kilosunu 90 TL'den satıyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 27.08.2018 15:29 | Son Güncelleme

Antalya’da bir girişimci, insanların bakmaktan bile tedirgin olduğu un kurdunun üretimini yapıyor. Her türlü etçil ve kanatlı hayvanlarda canlı yem olarak kullanılan un kurdunun kilosu 90 liradan alıcı bulurken, firma kısa süre içinde Avrupa pazarına açılmayı planlıyor

İnsanlar bakmaya korkuyor! O kilosunu 90 TL'den satıyor

Antalya’da bir girişimci, insanların bakmaya bile tedirgin olduğu un kurdunun (tenebrio molitor) üretimini yapıyor. Her türlü etçil ve kanatlı hayvanlarda canlı yem olarak kullanılan un kurdunun kilosu 90 liradan alıcı bulurken, firma kısa süre içinde Avrupa pazarına açılmayı planlıyor.

Antalyalı iş adamı Selami Gökgöl, 15 yıldır Aksu ilçesi Kurşunlu Mahallesi'ndeki 10 dönüm üzerinde bin 500 metrekarelik kapalı alanda canlı yem üretimi yapıyor. Bu yemlerden un kurdu, sıcaklığı, iklimlendirmesi ve yaşam alanı özel olarak oluşturulan hazır kutularda üretiliyor. Pet shop mağazaları, tavuk çiftlikleri, akvaryumcular ve kanatlı hayvan beslemede kullanılan un kurdunun kilogramı 90 liradan satılıyor ve paketin içinde yaklaşık 10 bin adet bulunuyor.

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"Geleceğin yemi"

Un kurdunun üretimini iki yıldır yaptıklarınıbelirten Gökgöl, amaçlarının kanatlı grubunun protein ihtiyaçlarını karşılayabilmek olduğunu söyledi.
Un kurdunun dünya çapında bilinen önemli bir yem kaynağı olduğunu belirten Gökgöl, "Özellikle kuş sektörü ilgi gösterir. Kanarya, muhabbet kuşlarının yumurtlama döneminde kullanılıyor. Ayrıca tavuk sektöründe de son dönemde protein ihtiyacını karşılamak için tercih ediliyor. Un kurdu geleceğin bu alandaki önemli canlı yemlerinden bir tanesi" dedi.

"İtinayla eleniyor"

Satışa gelen un kurdunu boylarına ayırmanın çok zor bir iş olduğuna değinen Gökgöl, "Hem zaman kaybını hem de personel giderini azaltmak için ölçülerini verdiğimiz özel bir eleme makinesi aldık. 9 kademede makinemiz eleme yapıyor. 8 saatlik çalışma içinde 17 kişinin yapacağı işi yapabiliyor" diye konuştu.

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"Kilosu 90 lira"

Yurt içi ağırlı çalıştıklarını ama hedeflerinin kısa süre içinde yurt dışına açılmak olduğunu ifade eden Selami Gökgöl, "Fizibilite çalışmalarımız devam ediyor. Un kurdunun kilosunu 90 liradan veriyoruz. Üretimimizi kısıtlı tutuyoruz. Şuan 500 kilogram un kurdumuz var ama üretimi kısıtlı tutuyoruz. Gelen talepler üzerine üretim potansiyelini arttırıyoruz. Üretim ve satış hep bir denge içinde olmak zorunda" dedi.

Un kurdu pazarında büyümeyi hedeflediklerini kaydeden Selami Gökgöl, "Örneğin bir tavuk sektörüne bile şuan bizim gücümüz yetmez. Ama gelen taleplerle yavaş yavaş kapasitemizi arttırıyoruz. 5 tona kadar üretebiliriz. Kendi tavuklarımızı da un kurdu ile besliyoruz" ifadelerine yer verdi.

Gökgöl, her türlü projeye açık olduklarını dile getirerek, Süleyman Demirel Üniversitesi öğrencileriyle de TÜBİTAK için çalışmalar yaptıklarını sözlerine ekledi. İHA

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Anahtar Kelimeler:
antalya un kurdu Girişimcilik yem

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