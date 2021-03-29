FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. 'İnternet alışverişi iptalinde para iadesi hemen yapılsın' önerisi

'İnternet alışverişi iptalinde para iadesi hemen yapılsın' önerisi

EKONOMİ HABERLERİ  | 29.03.2021 16:29 | Son Güncelleme

Tüketiciyi Destekleme Derneği (TÜKDES) Genel Başkanı Süleyman Bakal, internet üzerinden yapılan alışverişlerin iptali durumunda paranın iadesinin anında tüketicinin hesabına geçmesi gerektiğini söyledi.

'İnternet alışverişi iptalinde para iadesi hemen yapılsın' önerisi

Bakal'ın yaptığı açıklamada, e-ticaret yoluyla internet bankacılığı üzerinden ödemesi gerçekleştirilen alışverişin iptali durumunda para iadesinin genellikle 3 ila 5 gün içinde yapıldığını bildirdi.

SİPARİŞ İPTALİNDE HEMEN PARA İADESİ YAPILSIN

Yeni tip koronavirüs salgının döneminde market alışverişlerinin bile e-ticaret yoluyla yapılmaya başladığını anlatan Bakal, şöyle konuştu:

"Sanal sepeti doldurup parayı peşin ödüyoruz. Fakat stokta olmayan ürünlerin iptali sonucunda paramızı 5 gün sonra alabiliyoruz. Bir salçanın iptali küçük bir konu gibi görünse de gün içindeki 10 binlerce salça iptali sonucunda büyük bir para söz konusu oluyor. İade edilecek paranın belki de tüketicinin son parası olabilme ihtimalinin göz önünde bulundurulması gerekiyor. İnternetten parasını peşin ödeyerek yemek siparişi veren tüketici, satıcının yoğunluğu nedeniyle siparişinin iptal edildiğini ve parasını 5 gün sonra alabildiğini anlatarak şikayette bulunuyor. İnternet üzerinden yapılan alışverişlerin iptali durumunda paranın iadesinin anında tüketicinin hesabına geçmesi gerekiyor. Ödemeyi peşin alarak satıcıyı koruyan sistem, tüketicinin hakkını da ihlal etmemelidir."

Matriks'in halka arzı onaylandı! Matriks hangi bankadan, ne zaman halka arz olacak?Matriks'in halka arzı onaylandı! Matriks hangi bankadan, ne zaman halka arz olacak?

Bakal, e-ticaret yoluyla yapılan market alışverişlerinde ürünlerin kontrolünün tüketici tarafından yapılması gerektiğini aktararak, "Hızlı hareket etmek zorunda olan satıcıların poşetleme esnasında hata yapabilmesi doğal. Tüketici olarak biz hatalara karşı önlemimizi alalım ve satın aldığımız ürünlerin hem son kullanma tarihlerine hem de eksik olup olmadığına bakalım." ifadelerini kullandı.

(AA)

Boğaziçi Beton'dan halka arz adımı: SPK'ya başvurdu!Boğaziçi Beton'dan halka arz adımı: SPK'ya başvurdu!


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Otomobili çalmak istedi, 10 yaşındaki çocuk engel oldu Otomobili çalmak istedi, 10 yaşındaki çocuk engel oldu
Viking Temizlik, 2020 Erişilebilirlik Ödülü’nü aldı!Viking Temizlik, 2020 Erişilebilirlik Ödülü’nü aldı!
Kaz yetiştiriciliği karlı mıdır?Kaz yetiştiriciliği karlı mıdır?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Mutant virüs Türkiye genelinde yüzde 80'e ulaştı
Mutant virüs Türkiye genelinde yüzde 80'e ulaştı
Eğer bize korona aşısı verirseniz karşılığında...
Eğer bize korona aşısı verirseniz karşılığında...
Merkez Bankası Başkanı'ndan faiz açıklaması!
Merkez Bankası Başkanı'ndan faiz açıklaması!
SGK prim yapılandırmasında son gün yaklaşıyor!
SGK prim yapılandırmasında son gün yaklaşıyor!
Tadelle ve Saralle'yi bünyesine katıyor!
Tadelle ve Saralle'yi bünyesine katıyor!
Ford Otosan'dan üretim durdurma kararı!
Ford Otosan'dan üretim durdurma kararı!
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu
Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu
Bakan Kurum'dan istihdam müjdesi
Bakan Kurum'dan istihdam müjdesi
Ünlü isimlerin ünlü çocukları
Ünlü isimlerin ünlü çocukları
Benzin ve motorinde ÖTV düzenlemesi
Benzin ve motorinde ÖTV düzenlemesi
27 Mart altın bilezik gram fiyatları
27 Mart altın bilezik gram fiyatları
Altın bilezik gram fiyatları düşüşte
Altın bilezik gram fiyatları düşüşte
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Xiaomi Türkiye’de üretime başladı! 2 bin kişiye istihdam sağlayacak
Üretim üssünde faaliyet başladı!
Ticaret Bakanı Pekcan'dan Xiaomi açıklaması
Ticaret Bakanı Pekcan'dan Xiaomi açıklaması
Bankacılık sektörünün aktifleri yükselerek 6,1 trilyon lira oldu
Bankacılık sektörünün aktifleri yükseldi
Viking Temizlik, 2020 Erişilebilirlik Ödülü’nü aldı!
Viking Temizlik, 2020 Erişilebilirlik Ödülü’nü aldı!
Faizler düşecek mi? Merkez Bankası Başkanından açıklama
Merkez Bankası Başkanından 'Faiz' açıklaması
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Bulut'tan dolarizasyon açıklaması!
Yiğit Bulut'tan dolarizasyon açıklaması!

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.