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  4. İnternet alışverişinde bu uyarılara dikkat

İnternet alışverişinde bu uyarılara dikkat

EKONOMİ HABERLERİ  | 29.12.2019 10:49 | Son Güncelleme

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yılbaşı gibi internet üzerinden alışverişlerin arttığı dönemlerde siber saldırıların ve dolandırıcılıkların da arttığını belirterek, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

İnternet alışverişinde bu uyarılara dikkat

Palandöken, yazılı açıklamasında, internet alışverişlerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Yılbaşı dönemlerinde gıda, kozmetik, tekstil, ayakkabı ve hediyelik eşya gibi alışverişlerin büyük çoğunluğunun internet üzerinden yapıldığına işaret eden Palandöken, vatandaşların dolandırıcıların internette oluşturduğu tuzaklara düşmemesi için abartılı kampanya ve tekliflerden uzak durması gerektiğini bildirdi.

Palandöken, piyasa değerinin çok altında fiyatla ürün satan internet sitelerine şüpheyle yaklaşılması gerektiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Çevrimiçi alışverişlerin arttığı dönemlerde vatandaşların kimlik ve kredi kartı bilgilerini ele geçirmeyi amaçlayan siber dolandırıcılık vakaları da artıyor. İnternette alışveriş trafiğinin yoğunlaştığı zamanlar siber dolandırıcılar için adeta bir fırsat niteliğinde. Sahte mesajlar ve bağlantılı linklerle vatandaşlar siteye yönlendirilip çeşitli yollarla banka hesapları veya kredi kartı bilgileri ele geçiriliyor. Bu tür siber saldırılara karşı vatandaşlarımız çok dikkatli olmalı."

İnternet alışverişlerinde özellikle ilgili sitenin adres çubuğuna dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Palandöken, bu sitelerin kurumsal olup olmadığının, gizlilik ilkelerine uygun hareket edip etmediğinin incelenmesinin önem taşıdığını belirtti.

Palandöken, kurumsal ve "3D Secure" güvenli ödeme sistemi olan internet sitelerinin tercih edilmesi gerektiğinin altını çizerek, "Toplumda e-ticaret farkındalığını geliştirmek adına kamu spotları oluşturulmalı. Okul çağından başlayarak çocuklarımıza güvenli e-ticaretin nasıl yapılması gerektiği konusunda eğitimler verilmeli. İhtiyaç fazlası ürün satın almaya yönlendiren ve yanıltıcı alışveriş reklamları sunan internet siteleri mutlaka denetlenmeli. Öte yandan internet sitelerini bire bir kopyalayan dolandırıcılık yöntemlerine karşı kontrol mekanizması geliştirilmeli." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılar siber dolandırıcılık tesk Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkan

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