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İnternet reklamları vergi kapsamına alındı

EKONOMİ HABERLERİ  | 19.12.2018 09:42 | Son Güncelleme

İnternet reklam hizmetleri vergi kesintisi kapsamına alındı, yüzde 15 kesinti yapılacak.

İnternet reklamları vergi kapsamına alındı

İnternet ortamında verilen reklam hizmetleri vergi usul kanunu, gelir vergisi ve kurumlar vergisi kanunu kapsamında vergi kesintisi kapsamına alındı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca, internet ortamında reklam hizmeti veren ve buna aracılık edenlere yapılan ödemeler üzerinden gelir vergisi, vergi usul ve kurumlar vergisi kanunu çerçevesinde yüzde 15 oranında kesinti yapılacak. Uygulama 1 Ocak'tan itibaren başlayacak. KAYNAK:REUTERS

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internet vergi kesintisi resmi gazete

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