İnternetten alışveriş yaparken kredi kartı bilgilerinizi kaptırmayın

Tüketiciler, online alışveriş yaparken kredi kartı bilgilerinin gizliliği konusunda uyarıldı. Bu duruma karşı alınacak önlemlerin başında iyi bir gözlem yapmak geliyor.

İnternetin küresel olarak genişlemesi ve gelişen teknoloji, işletmelerin e-ticaret üzerinden satış yapmasını yaygınlaştırdı. Buna bağlı olarak yaygınlaşan online ticarette siber güvenlik sorunları da ortaya çıktı. Geçtiğimiz

günlerde gündeme gelen binlerce kredi kartı bilgilerinin çalındığı haberleri e-ticaret yapan vatandaşların da kaygılanmasına neden oldu.

Türkiye Bilişim Derneği Başkanı Rahmi Aktepe online ticarette vatandaşların dikkat etmesi gereken konularda açıklamalarda bulundu. Siber güvenlik sorunun önemine değinen Aktepe, bireysel ve kurumsal olarak gerekli önlemlerin alınması ile vatandaşların daha güvenli online alışveriş yapabileceğini ifade etti.

'E-TİCARET YAPARKEN SANAL KART KULLANMAK GEREKİYOR'

Bireysel ve kurumsal anlamda gerekli önlemleri almanın önemine vurgu yapan Aktepe, “Sanal ticarette kredi kartı ya da banka kartının kopyalanma ihtimali olduğu için e-ticaret yaparken sanal kart kullanılmasını öneriyoruz” dedi.