FİNANS

İnternetten ev ve araba satanları 1 milyon lira dolandırdılar

07 Şubat 2018 13:46

Konya’da, internet siteleri üzerinden satışa çıkartılan araç ve evleri takibe aldıktan sonra "acelecilik yöntemiyle" araç kayıtlarını üzerine alan ve parasını ödemeyerek yaklaşık 1 milyon liralık dolandırıcılık yapan çete çökertildi.

İnternetten ev ve araba satanları 1 milyon lira dolandırdılar

Edinilen bilgiye göre, Konya’da internet siteleri üzerinden satışa sunulan araç sahiplerinin dolandırıldığı ihbarı üzerine çalışma başlatan Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği özel bir ekip kurdu. Ekipler, mağdurların ifadesi doğrultusunda çetenin, internet siteleri üzerinden araba ve evlerini satışa çıkaran müşterilerle iletişim kurarak, kendilerine iş adamı süsü verdiklerini tespit etti.

Çete üyelerinin ayrıca, mağdurlara satışa çıkardığı araba ve evlerini kendilerine satmaları için ederinin üzerinde para verdiklerini tespit etti. Aralarında ağabey-kardeş, baba ve oğlunun da bulunduğu çete üyelerinin mağdur kişilerden yaklaşık 1 milyon lira dolandırdığı öğrenildi.

Bunun üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğine bağlı ekipler, çetenin lideri olduğu öğrenilen Ömer A. (34) ve kardeşi Abdullah A.'yı (29) teknik takibe aldı.

.2 ay süren teknik takibin ardından polis, harekete geçti. Bunun üzerine Ömer A. ile Abdullah A. ve diğer çete üyeleri, Ali Ö. (30), Mustafa D. (21), Abdülkadir R. (19), babası Mevlüt R. (47), Hasan Hüseyin T. (38), Ramazan A. (39) ile Mustafa K. (20) yakalanarak gözaltına alındı.

Çete üyelerinin genellikle noterlerin kapanma saatine yakın satıcıyla birlikte notere gittiği, satıcıyı aceleye getirip, 'paran hazır, biz satışı yapalım' diyerek satışı üzerlerine aldıkları belirtildi. DHA

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Okuyucu Yorumları1 yorum
  • 80 Oy
    burası türkiye çokta şaşırmadım:)
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