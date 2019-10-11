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iPhone 11 Pro almak için kaç gün çalışmamız gerekiyor?

EKONOMİ HABERLERİ  | 11.10.2019 11:13 | Son Güncelleme

Apple’ın 18 Ekim’de satışa sunacağı iPhone 11 modellerinin Türkiye fiyatı geçtiğimiz günlerde belli olmuştu. Fiyatı yüksek olan cihazı alabilmek için akla gelen ilk sorulardan biri ise ortalama bir vatandaşın cihazı alabilmek için ne kadar çalışması gerektiği oldu. İşte ülkelere göre yeni iPhone satın alabilmek için çalışmamız gereken gün sayısı...

Yeni Apple akıllı telefonlarının 10 Eylül’deki tanıtımından sonra Picodi ekibi, iPhone 11 Pro (64 GB) alabilmek için çalışılması gereken gün sayılarını hesaplamaya girişti. Bunun için, seçilmiş ülkelerdeki ortalama maaş miktarını ve seçilen telefon modelinin fiyatlarını karşılaştırdı.

iPHONE 11'İN TÜRKİYE FİYATLARI NE KADAR?

Apple'ın 10 Eylül tarihinde dünyaya tanıttığı iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max modellerinin ABD fiyatları bellli olmuştu. Geçen günelerde ise Apple'ın web sitesi aracılığı ile iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max modellerinin Türkiye fiyatlarını açıkladı.

Çift arka kamera, geniş açılı ön kamera, Apple A13 işlemcisi ve daha uzun pil ömrü ile öne çıkan iPhone 11’in fiyatları şöyle:

iPhone 11 64 GB: 7299 TL
iPhone 11 128 GB: 7749 TL
iPhone 11 256 GB: 8599 TL

Üç arka kamera, geniş açılı ön kamera, arka camın yeni tasarımı ve daha uzun pil ömrü ile öne çıkan iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max’in fiyatları şöyle:

iPhone 11 Pro 64 GB: 10999 TL
iPhone 11 Pro 256 GB: 12299 TL
iPhone 11 Pro 512 GB: 13999 TL

iPhone 11 Pro Max 64 GB: 11999 TL
iPhone 11 Pro Max 256 GB: 13299 TL
iPhone 11 Pro Max 512 GB: 14999 TL


iPHONE 11 PRO ALMAK İÇİN KAÇ GÜN ÇALIŞMAMIZ GEREKİYOR?

iPhone 11 Pro alabilmek için kaç gün çalışmak gerekiyor Söz konusu verilerde Türkiye adına 2014 yılından bu yana resmi bir veri bulunamadığı için Numbeo verilerinin kullanıldığı kaydedilmiş. Bu hesaba göre Türkiye‘deki ortalama maaş 2.593 TL olarak görünüyor. Söz konusu hesaplamada geçim verileri ise hiç kullanılmamış. Yani maaşınızı aldığınız gibi kenara koyarsanız ve bir şekilde bu süre zarfında hayatta kalabilirseniz Türkiye’de 89,1 günde iPhone 11 Pro alınabiliyor.


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