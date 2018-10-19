iPhone 8 ’de dev indirim

Enflasyonla Topyekûn Mücadele Programına destek olan Arçelik, kaçırılmayacak bir iPhone 8 teklifi hazırladı.
Arçelik, tavsiye edilen perakende satış fiyatı 6.499 TL olan 64 GB’lık iPhone 8’leri, 19-21 Ekim tarihleri arasında 2100 TL’lik indirimle 4.399 TL’den satışa sunuyor.
iPhone 8 64 GB modelinin tüm renklerinde geçerli olacak kampanya kapsamında anlaşmalı bayilerde 6 ay taksit imkânı da sağlanıyor.
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