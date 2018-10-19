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iPhone 8 ’de dev indirim

EKONOMİ HABERLERİ  | 19.10.2018 15:02 | Son Güncelleme

Arçelik, 64 GB’lık iPhone 8 ’leri 19-21 Ekim tarihleri arasında 2.100 TL’lik indirimle 4.399 TL’dan satışa sunuyor. Kampanya kapsamında anlaşmalı bayilerde 6 ay taksit imkânı bulunuyor.

iPhone 8 ’de dev indirim

Enflasyonla Topyekûn Mücadele Programına destek olan Arçelik, kaçırılmayacak bir iPhone 8 teklifi hazırladı.

Arçelik, tavsiye edilen perakende satış fiyatı 6.499 TL olan 64 GB’lık iPhone 8’leri, 19-21 Ekim tarihleri arasında 2100 TL’lik indirimle 4.399 TL’den satışa sunuyor.

iPhone 8 64 GB modelinin tüm renklerinde geçerli olacak kampanya kapsamında anlaşmalı bayilerde 6 ay taksit imkânı da sağlanıyor.

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Okuyucu Yorumları 14 yorum
komediye bak amerikan malını enflasyonla mücadele diye satış yapıyor koç? kime hizmet bu şimdi?
hani bizim venusumuz vardı hani yerli hani ABD ye kazandıran markalara daha bu temkinli olacaktik hayatımız boş gaz valla
enflasyonla topyekün mücadeleye amerikan ürününde büyük indirimle destek oluyorlar. okullarda okutulması gereken bir ironi örneği
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