iPhone alırken bakın ne kadar vergi ödüyoruz!

Malum, ülkemizde akıllı telefon fiyatları son yıllarda çok arttı. Birkaç yıl öncesine kadar yeni çıkan bir iPhone modelini 3000TL seviyesinden satın almak mümkündü. Fakat günümüzde yeni nesil iPhone modellerinin fiyatları 7500TL ile 14000TL arasında değişiyor. Bu fiyat artışında iki kalemin çok büyük rolü var.

Birincisi akıllı telefon sektöründeki yeni düzen. İncelen çerçeveler, modern tasarım çizgisi ve yapımcıların maliyeti yüksek olan teknolojilere yönelmeleri. Haliyle bu bileşenler akıllı telefon fiyatlarını yukarı çekti.

Örneğin Apple. Birkaç yıl öncesine kadar 600 dolar civarında fiyatlara yeni modellerini tanıtan Cupretino merkezli şirket, son 2 yıldır yeni modelleri için 999 dolar civarında etiketler belirliyor.

Ülkemizdeki fiyatların yükselmesindeki ikinci neden ise, son yıllarda hızlı bir şekilde artan döviz kuru. Çok değil, geçtiğimiz yıla döndüğümüzde dolar kurunun 4TL’nin altında olduğunu görebiliriz. Şimdilerde ise dolar 6TL sınırına dayanmış durumda.

Peki tüm bu şartlar ışığında iPhone alırken ne kadar vergi ödüyoruz. Malum, Apple’ın yeni modelleri ülkemizde hayli yüksek fiyatlardan satılmakta. Nitekim geçtiğimiz gün kesinleşen ÖTV zammı da henüz iPhone fiyatlarına yansımadı.