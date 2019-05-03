FİNANS

iPhone alırken bakın ne kadar vergi ödüyoruz!

EKONOMİ HABERLERİ  | 03.05.2019 08:34 | Son Güncelleme

ÖTV oranı fiyatı 1500 TL’nin üzerinde olan akıllı telefonlarda 2 kat arttırıldı. Peki iPhone alırken ne kadar vergi ödüyoruz? İşte bu sorunun yanıtı.

iPhone alırken bakın ne kadar vergi ödüyoruz!

Malum, ülkemizde akıllı telefon fiyatları son yıllarda çok arttı. Birkaç yıl öncesine kadar yeni çıkan bir iPhone modelini 3000TL seviyesinden satın almak mümkündü. Fakat günümüzde yeni nesil iPhone modellerinin fiyatları 7500TL ile 14000TL arasında değişiyor. Bu fiyat artışında iki kalemin çok büyük rolü var.

Birincisi akıllı telefon sektöründeki yeni düzen. İncelen çerçeveler, modern tasarım çizgisi ve yapımcıların maliyeti yüksek olan teknolojilere yönelmeleri. Haliyle bu bileşenler akıllı telefon fiyatlarını yukarı çekti.

Örneğin Apple. Birkaç yıl öncesine kadar 600 dolar civarında fiyatlara yeni modellerini tanıtan Cupretino merkezli şirket, son 2 yıldır yeni modelleri için 999 dolar civarında etiketler belirliyor.

Ülkemizdeki fiyatların yükselmesindeki ikinci neden ise, son yıllarda hızlı bir şekilde artan döviz kuru. Çok değil, geçtiğimiz yıla döndüğümüzde dolar kurunun 4TL’nin altında olduğunu görebiliriz. Şimdilerde ise dolar 6TL sınırına dayanmış durumda.

Peki tüm bu şartlar ışığında iPhone alırken ne kadar vergi ödüyoruz. Malum, Apple’ın yeni modelleri ülkemizde hayli yüksek fiyatlardan satılmakta. Nitekim geçtiğimiz gün kesinleşen ÖTV zammı da henüz iPhone fiyatlarına yansımadı.

Hali hazırda Apple’ın fiyatları zaten çok uçuk olduğu için bu zammı fiyatlarına yansıtmasa da çok bir kaybı olmayacaktır.

Şimdi lafı daha fazla uzatmadan sizleri iPhone alırken ne kadar vergi ödüyoruz sorusunun yanıtıyla baş başa bırakalım.

iPhone XR (64GB)
Apple Store Fiyatı: 7.399TL
Ödediğimiz KDV ve Yasa Ücretler: 2.174TL

iPhone XR (128GB)
Apple Store Fiyatı: 7.799TL
Ödediğimiz KDV ve Yasa Ücretler: 2.260TL

iPhone XR (256GB)
Apple Store Fiyatı:8.699TL
Ödediğimiz KDV ve Yasa Ücretler: 2.451TL

iPhone XS (64GB)
Apple Store Fiyatı: 9.899TL
Ödediğimiz KDV ve Yasa Ücretler: 2.926TL

iPhone XS (256GB)
Apple Store Fiyatı: 11.199TL
Ödediğimiz KDV ve Yasa Ücretler: 3.202TL

iPhone XS (512GB)
Apple Store Fiyatı: 13.099TL
Ödediğimiz KDV ve Yasa Ücretler: 3.722TL

iPhone XS Max (64GB)
Apple Store Fiyatı: 10.799TL
Ödediğimiz KDV ve Yasa Ücretler: 3.185TL

iPhone XS Max (256GB)
Apple Store Fiyatı: 12.099TL
Ödediğimiz KDV ve Yasa Ücretler: 3.462TL

iPhone XS Max (512GB)
Apple Store Fiyatı: 13.999TL
Ödediğimiz KDV ve Yasa Ücretler: 3.982TL

ÖTV zamlı akıllı telefon fiyatları için tıklayın

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apple akıllı telefon vergi ÖTV zammı iphone iphone fiyatları

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