İpotekli konut satışlarında "faiz indirimi rüzgarı" sürüyor

ANKARA (AA) - CİHAN ÜNAL/CEREN GÖKKOYUN - Konut kredi faizlerinde birbiri ardına yapılan indirimler, ipotekli konut satışlarına artış olarak yansıdı. 2019 yılında ipotekli konut satışları bir önceki yıla göre yüzde 20,1 artarak 333 bine yaklaşırken, geçen ay son 7 yılın en yüksek aralık ayı verisi ortaya çıktı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) 2019 yılının ikinci yarısından itibaren politika faizinde indirim sürecine girmesi, konut kredi faizlerinin de peyderpey gerilemesini sağladı.
Kamu bankalarının Ağustos 2019 başında konut faizlerini aylık yüzde 1'in altına düşürmesi ve ardından özel bankaların da bu sürece dahil olması, ipotekli konut satışlarına canlılık getirdi.
AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden yaptığı derlemeye göre, faiz indiriminin başladığı geçen yılın ağustos ayına kadarki süreçte (Ocak-Temmuz 2019 dönemi) 95 bin 949 adet ipotekli konut satılırken, yılın kalan bölümünde 236 bin 559 ipotekli konut satışı gerçekleştirildi. Böylelikle 2019'un son 5 ayında satılan ipotekli konut sayısı, yılın ocak-temmuz dönemindeki rakamın 2,5 katına ulaştı.
İpotekli konut satışları, faiz indiriminin ardından 2019'un son 5 ayında bir önceki yılın aynı aylarına kıyasla ağustosta yüzde 168, eylülde yüzde 410,2, ekimde yüzde 525,1, kasımda yüzde 724,8 ve aralıkta yüzde 603,4 artış gösterdi. Bu performansla ipotekli konut satışları son 5 aylık dönemde, bir önceki yılın aynı aylarına kıyasla üst üste 5 ay artış kaydetmiş oldu.
- İpotekli satışlar 2018'e göre yüzde 20,1 arttı
2018 yılında 276 bin 820 olan ipotekli konut satışı 2019'da yüzde 20,1 artışla 332 bin 508'e çıktı. Geçen ay yapılan 50 bin 278 ipotekli konut satışı da son 7 yılın en yüksek aralık ayı rakamı olarak kayıtlara geçti.
Öte yandan, ipotekli konut satışlarında geçen yıl bir önceki yıla göre doğu illerindeki artış dikkati çekti. Bu dönemde en yüksek artış yüzde 77 ile Ardahan'da görüldü. Bu ili yüzde 53 ile Van, yüzde 50 ile Iğdır, yüzde 47 ile Bitlis izledi. Hakkari, Uşak, Bartın, Bingöl, Düzce ve Sakarya'daki ipotekli konut satışlarında ise düşüş gözlendi.
2013-2019 döneminde aylık ipotekli konut satış verileri şöyle:
Yıl/Ay
Ocak
Şubat
Mart
Nisan
Mayıs
Haziran
Temmuz
Ağustos
Eylül
Ekim
Kasım
Aralık
Toplam
2013
36.581
37.150
41.809
40.812
45.270
43.763
46.053
31.559
37.835
26.337
36.600
36.343
460.112
2014
32.046
24.059
24.465
23.447
29.760
32.029
30.912
35.338
43.144
34.451
36.925
43.113
389.689
2015
33.178
36.952
45.315
46.063
40.086
40.503
30.754
36.021
28.684
27.996
28.553
40.283
434.388
2016
26.584
30.455
38.822
33.429
35.423
36.371
23.756
36.458
42.083
48.110
48.941
49.076
449.508
2017
35.993
38.676
50.424
43.334
41.738
35.210
38.575
38.743
40.534
38.593
37.250
34.029
473.099
2018
28.678
27.916
32.786
27.912
36.865
47.648
30.405
12.743
11.330
8.065
5.324
7.148
276.820
2019
6.537
8.890
22.762
22.461
14.916
7.319
13.064
34.148
57.811
50.411
43.911
50.278
332.508
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