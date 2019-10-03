Irak’a mandalina ihracatı durdu, tırlar gümrükten döndü

Yüreğir ilçesinde yetişen Eary-N, Okitsu Wase ve Miho Wase cinsi erkenci mandalinalarda hasat başladı. Başta Irak olmak üzere Rusya, Ukrayna ile Doğu Avrupa’ya ihraç edilen mandalinalar için bu sene Irak pazarı tüccardan mandalinayı sarartılmamış halde yapraklı ve yeşil olarak istedi. Bunun üzerine kentteki tüccarlarda yaklaşık 90 tır mandalinayı Irak’a gitmek üzere Habur Sınır Kapısı’na gönderdi. Gümrük personelleri de iddiaya göre, sarartılmadığı için mandalinaların bulunduğu tırların geçişine izin vermedi.

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, narenciye yüklü tırların sınır kapılarından geri döndüğünü belirterek, “Irak pazarı şu an ürünlerimizi yeşil ve yapraklı istemektedir. Neden Irak tarafında sıkıntı yok da sadece bizim burada sıkıntı var. En az 80-90 tır geri çevrildi. Yeşil ve yapraklı oraya gitmesi buradaki çiftçi ve tüccarımızın lehine. Buradan 1 ton ürünün gitmesi 600 dinar. 600 dinar da yaklaşık 2 bin 800 lira yapmakta. Bunun masrafları var çıkartınca hepsini tüccarın eline bin 700 lira geçmekte. Bu çiftçimize yansıyacak” ifadelerini kullandı.