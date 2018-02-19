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Irak Petrol Bakanı Türkiye'ye geliyor

19 Şubat 2018 15:19

Irak Petrol Bakanı Cebbar el-Luaybi bu hafta Türkiye'ye gelerek, Ceyhan'a petrol ihracatının yeniden başlaması için görüşmeler yapacak.

Irak Petrol Bakanı Türkiye'ye geliyor
Novatek'ten yapılan açıklamada, Saudi Aramco ile uluslararası doğalgaz projelerinde iş birliğinin artırılması ve ortak yatırımlar konusunda tam mutabakata varıldığı belirtildi.
 
Açıklamada görüşlerine yer verilen, Novatek Üst Yöneticisi Leonid Mihelson, Suudi Arabistan ile karşılıklı yarar sağlayan stratejik ortaklığın büyük önem arz ettiğini bildirdi.
 
Novatek’in doğalgaz ve sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) projelerine ilişkin tecrübesine işaret eden Mihelson, "Novatek'in stratejisi, uluslararası ortakların katılımıyla hızlı bir şekilde LNG üretiminin artırılmasını öngörüyor. Doğalgaz piyasalarında Saudi Aramco gibi küresel anlamda önemli bir şirketin bu projelere gösterdiği ilgiyi memnuniyetle karşılıyoruz." ifadelerini kullandı.
 
Rusya'nın en büyük ikinci ve bağımsız en büyük birinci doğalgaz şirketi konumundaki Novatek, son yıllarda Yamal LNG başta olmak üzere yatırımlarını önemli oranda artırdı. Saudi Aramco ise yaklaşık 5 trilyon dolarlık piyasa değeriyle dünyanın en büyük petrol şirketi konumunda bulunuyor. Novatek ise Rusya'nın en büyük bağımsız doğalgaz üreticisi konumunda.
 
Rusya Doğrudan Yatırım Fonu Başkanı Kiril Dmitriyev, bir süre önce Rus ve Çinli yatırım şirketleriyle birlikte Saudi Aramco'nun özelleştirme sürecine katılmak istediklerini açıklamıştı.
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