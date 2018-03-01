FİNANS

İran dolarla ithalatı yasakladı

01 Mart 2018 17:35

İran, Amerikan doları üzerinden ithalat siparişi verilmesini yasakladı.

İran dolarla ithalatı yasakladı

 İran Merkez Bankası, ticari işletmelerin ABD doları kullanarak ithalat siparişi vermesini yasaklandığını açıkladı.

 
Merkez Bankası tarafından Sanayi, Madencilik ve Ticaret Bakanlığı'na gönderilen talimat uyarınca, ithalatçıların dolar yerine diğer döviz birimleriyle sipariş verebileceği ancak uygulamanın daha önce yapılan başvuruları kapsamadığı kaydedildi.
 
İran medyası, yasak kararının, Washington yönetiminin 2015'teki nükleer anlaşmaya rağmen İran bankacılık sistemi üzerinde sürdürdüğü kısıtlamalar nedeniyle alındığını aktardı.
 
İran'ın Mehr ajansı, ithalatçıların ABD yaptırımları nedeniyle dolar alımını bankalar yerine döviz şirketleri vasıtasıyla temin ettiği, bu durumun döviz bürolarındaki ABD doları talebinin artmasına neden olduğu yazdı.
 
Ülkede geçtiğimiz günlerde döviz fiyatlarındaki sert dalgalanmalar üzerine, birçok döviz bürosu kapatılıp döviz işlemi yapan yüzlerce kişi tutuklanmıştı. DHA
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