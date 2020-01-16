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  4. İranlı 70 teknoloji şirketi yeni iş ortaklıkları için İstanbul’a geliyor

İranlı 70 teknoloji şirketi yeni iş ortaklıkları için İstanbul’a geliyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 16.01.2020 10:36 | Son Güncelleme

İran’ın önde gelen 70 ileri teknoloji şirketi, Türkiye’deki potansiyel iş ortaklarıyla buluşmak üzere 21-23 Ocak 2019 tarihlerinde İstanbul’a geliyor.

İranlı 70 teknoloji şirketi yeni iş ortaklıkları için İstanbul’a geliyor

İran’ın önde gelen 70 ileri teknoloji şirketi, Türkiye’deki potansiyel iş ortaklarıyla buluşmak üzere 21-23 Ocak 2019 tarihlerinde İstanbul’a geliyor. İranlı şirketlerin hedefi, teknoloji alanında ekonomik işbirliğini artırmak.
Sağlıktan elektroniğe, yazılımdan iletişime pek çok sektörde faaliyet gösteren 70 İranlı ileri teknoloji şirketi resmi davet kapsamında 21-23 Ocak 2020 tarihlerinde Türk teknoloji şirketleriyle buluşmak için İstanbul’a gelmeye hazırlanıyor. Türkiye ve İran arasındaki teknoloji odaklı ekonomik işbirliğini artırmayı amaçlayan 3 günlük ziyaret kapsamında; bilgi ve iletişim teknolojileri, elektronik, mühendislik hizmetleri, sağlık, makine ve teçhizat alanlarında faaliyet gösteren Türk şirketlerle özel olarak B2B toplantılar gerçekleştirilecek. Şu anda yaklaşık 5 bin ileri teknoloji şirketiyle çeşitli alanlarda faaliyet gösteren İran, son yıllarda özellikle bilgi tabanlı şirketlerine verdiği önemle dikkat çekiyor.
4,94 milyar dolarlık ticaret hacmi cesaret veriyor
Türkiye ve İran, yüzyıllardır başta ticaret, kültür ve politika olmak üzere pek çok alanda yakın ilişkiler yürütüyor. İki büyük ülkenin 2018 yılında 4,94 milyar dolara ulaşan ve giderek artması beklenen ticaret hacmi, yeni ekonomik hamleler için cesaret veriyor. İki ülkenin Ekonomik İşbirliği Örgütü (ECO) ve D-8 üyelikleri, özellikle bilgi tabanlı ürün ve hizmetler alanında ekonomik ilişkilerinin ivme kazanmasında önemli rol oynuyor. Söz konusu ziyaret kapsamında Türkiye’ye gelecek İranlı şirketler iki ülkenin özel sektörleri arasında ekonomik hacimin artırılması için köprü olmayı hedefliyor.
Türk şirketler online form doldurarak İranlı şirketlerle toplantı planlayabiliyor
İranlı 70 teknoloji şirketi, üç günlük Türkiye ziyaretleri süresince uzmanlık alanlarını tanıtmak ve Türk teknoloji şirketleriyle yeni işbirliği fırsatlarını değerlendirmek amacıyla İstanbul’da buluşacak. 22 Ocak Çarşamba günü 10-14.00 saatleri arasında İranlı şirketlerle bir araya gelmek isteyen Türk teknoloji şirketleri ‘Iran Front Page’ web sitesi üzerinden kayıt formunu doldurarak katılım sağlayabilecek.

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