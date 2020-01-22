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  4. İş adamlarına ’sosyal medya ile öne çıkmanın yolları’ anlatıldı

İş adamlarına ’sosyal medya ile öne çıkmanın yolları’ anlatıldı

EKONOMİ HABERLERİ  | 22.01.2020 11:44 | Son Güncelleme

Samsun Ticaret Sanayi Odasında (TSO) düzenlenen etkinlikte iş adamlarına ’sosyal medya ile öne çıkmanın yolları’ anlatıldı.Samsun TSO’da ’Sosyal Medya ile Öne Çıkın’ etkinliği düzenlendi.

Samsun Ticaret Sanayi Odasında (TSO) düzenlenen etkinlikte iş adamlarına ’sosyal medya ile öne çıkmanın yolları’ anlatıldı.
Samsun TSO’da ’Sosyal Medya ile Öne Çıkın’ etkinliği düzenlendi. Davut Altan Meclis Toplantı Salonunda düzenlenen etkinlik ilk olarak kürsü konuşmalarla başladı. İlk olarak konuşmasını gerçekleştiren TOBB Samsun Genç Girişimciler İcra Kurulu Başkanı Ümit Bener Ayla, e-ticaret yapan tüm girişimlerin tüketiciler ile iletişime geçmek, karşılıklı etkileşimde bulunmak, talebi ve popüler olanı görebilmek, marka ve ürün bilinirliği oluşturmak için artık tek vazgeçilmezinin sosyal medya tanıtımı olduğunu vurguladı. Ayla, "Sosyal ağlar başlangıçta daha çok kullanıcıların özel hayatlarına ait kişisel paylaşımları etrafında gelişirken, zaman içinde eklenen yeni özellikler ve değişen alışkanlıklar ile günümüzde artık daha çok online alışveriş yapmak, müzik dinlemek, haberleri takip etmek ve benzeri belirli bir amaca yönelik aktiviteler için kullanılmaya başladı. Bu oranlarda sosyal ağların sağladığı kolaylık, pratiklik ve hızın etkisinin ne denli büyük ölçekli olduğu aşikardır. 2020 yılı itibarıyla 7,7 milyarın üzerine çıkan dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 53’ü, yani 4 milyarı aktif internet kullanıcısı bulunmakta ve Bunlar içerisinde de yaklaşık 3,2 milyarı aktif olarak sosyal medya platformlarını kullanıyor. Türkiye’de, nüfusun yüzde 72’sine tekabül eden 59,3 milyon internet kullanıcısı var ve bunların 56,3 milyonu telefonlarından internete bağlanıyorlar. Yani her an, her yerde erişimleri bulunmaktadır ve bu kitle ana hedef pazar olarak her saniye büyümektedir" dedi.
Akabinde Samsun TSO Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Tüfekçi, dijitalleşmenin girişimcilikle ilgili kritik bir husus olduğunu ifade ederek, "İşletmelerinin varlığının idame ettirebilmeleri adına konjonktür dijitalleşmeyi ve bağlantılı platformlara entegre olmayı zorunlu kılıyor. Pazarın kabuk değiştirmesiyle birlikte pazarlama kavramı da dijital mecraya doğru evrildi ve hedef kitleye erişimin yolu sosyal medya alanlarından geçmeye başladı. Çok değil 2004 yılında Harvard Üniversitesindeki öğrencilere yönelik sosyal ağ olarak oluşturulan Facebook ve akabinde ücretsiz bir fotoğraf düzenleme paylaşım uygulaması olarak kullanılmaya başlanan Instagram önemli birer pazarlama alanlarına dönüştüler. İnsanların algısındaki hızlı değişim, teknolojinin bu değişimi yönetmeye yönelik olarak sunduğu nimetler bugün bu iki sosyal medya platformunu girişimciler için birer fırsat alanına çevirdi. Tabii, bu saydığım hususlar sadece ekonomik kaygı güden girişimciler için değil, kişisel pazarlama, kariyer ve hatta sivil toplum kuruluşları için dahi yaptığı işi doğru kitlelere ulaştırma kaygısı güden herkes için geçerli. Tüm dünyayla rekabet halinde olduğumuz farkındalığıyla, bugün gerçekleştirilen bu programın büyük önem arz ettiğini ifade etmek isterim" diye konuştu.
Konuşmaların sonunda, Facebook’un yöneticilerinden biri olan Melih Gürel, yerel işletmelerin büyümelerine ve insanların yeni iş bulabilmeleri için dijital beceriler edinmelerine yardımcı olmayı hedeflediği küresel projesi kapsamında Türkiye’de başlatılan "Boost with Facebook" programı çerçevesinde “Facebook ile Öne Çıkın” adlı bir sunum gerçekleştirdi.

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