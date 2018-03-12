FİNANS

İş arayana 725 TL destek!

12 Mart 2018 11:28

İstihdama katkı için pek çok destekler sunan devlet, sosyal yardım almasına karşın çalışabilecek durumda olan ve iş arayanlara da maddi yardımlarda bulunuyor.

İş arayana 725 TL destek!

 İstihdama katkı için pek çok destekler sunan devlet, sosyal yardım almasına karşın çalışabilecek durumda olan ve iş arayanlara da maddi yardımlarda bulunuyor.

 

Devlet, istihdamı birçok açıdan destekliyor. Sosyal yardım alan kişilerden çalışabilecek durumda olanların istihdama katılması çeşitli desteklerle teşvik ediliyor. 

 

Sosyal yardım alan bir kişi, iş görüşmesine gitmesi halinde sağlık raporu, fotoğraf ve benzeri giderleri için 1 yıl içinde azami 3 kere olmak üzere 40 ile 100 lira arası yardım alabiliyor. Bu şekilde iş arayan ve iş görüşmesine giden kişilerin karşılaştıkları masraflar karşılanmış oluyor. 

 

Ayrıca, sosyal yardım alan kişiye, işe yerleşmesi durumunda, 1 yılda 1 defaya mahsus olmak üzere, aylık brüt asgari ücretin (asgari geçim indirimsiz tutar) 1/3'ü kadar nakdi yardım veriliyor. Bu yıl için bu tutar 625,76 lira. Bu iki yardımla birlikte sosyal yardım alan ve iş arayan bir kişi, devletten toplam 725 TL destek alabiliyor. 

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Okuyucu Yorumları5 yorum
  • 16 Oy
    secım var secım mılletı devletın paralarıyla kandırmaya calışanda bır ıktıdar var
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  • 13 Oy
    ben destek istemiyorum sadece atama yapılsın yeter inşallah her bölümden atana olur
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  • 11 Oy
    bu ulke adina kim hayirli bir is yapiyorsa ona teskkuru çok gormemek lazim. elistirmeye tamam ama dogru guzel faydali bir iş yaptiklarinda da tebrik etmeyi bilen bir millet olmaliyiz ....
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  • 10 Oy
    kime yapıyor devlet bu desteği alan varmı,koşulları neler.partizanlık en önemli öncelikmi?
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  • 7 Oy
    çokmuş fazla söze gerek yok görüyorsunuz ben hiç konuşmuyorum görüyorsunuz
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