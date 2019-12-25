FİNANS

İş Bankası Alipay ile işbirliğini üye iş yerlerine de taşıdı

EKONOMİ HABERLERİ  | 25.12.2019 12:33 | Son Güncelleme

Türkiye’de yurtdışı ödeme kabulünde en geniş ödeme ağına sahip olan İş Bankası, sektörde bir ilk olarak, Alipay ödeme yöntemini fiziki POS’larına da taşıdı.

İş Bankası Alipay ile işbirliğini üye iş yerlerine de taşıdı

İstanbul, 25 Aralık (DHA) - Türkiye’de yurtdışı ödeme kabulünde en geniş ödeme ağına sahip olan İş Bankası, sektörde bir ilk olarak, Alipay ödeme yöntemini fiziki POS’larına da taşıdı.
Bankadan yapılan açıklamada, "Elektronik ticaret işlemlerinde iş yerlerinin Alipay ile ödeme kabulünü 2017 yılından bu yana sağlayan İş Bankası, bu yeni işbirliği sayesinde üye iş yerlerine Çinli tüketicilere hızlı ve güvenli bir şekilde kabul hizmeti sunma ve daha yüksek alışveriş hacimlerine ulaşma olanağı sağlıyor. Türkiye’yi ziyaret eden Çinli turistlerin sayısının her geçen yıl artması ile birlikte önemi artan Alipay, dünya üzerindeki iş ortakları ile birlikte 1,2 milyar üzerinde nihai kullanıcıya hizmet veriyor" denildi.
İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Yalçın Sezen, “Ticarette küreselleşme ve sınırların ortadan kalkması ile birlikte tüm işletmelerin daha geniş müşteri kitlelerine hitap etmeleri artık bir zorunluluk halini alıyor" dedi ve ekledi:
"Biz de üye iş yeri altyapımızda desteklediğimiz farklı ödeme yöntemleriyle işletmelerimizin uluslararası pazarlara açılmalarına destek sağlıyoruz. Alipay ile gerçekleştirilen işbirliği sayesinde, fiziki POS kullanan üye iş yerlerinde, ülkemizi ziyaret eden Çinli turistlerin Alipay cüzdanlarıyla hızlı ve güvenli bir şekilde ödeme yaparak kendilerini evlerinde hissetmelerini sağlamayı amaçlıyoruz” dedi. Uluslararası turizmin artan önemine de vurgu yapan Sezen, sözlerine şöyle devam etti: “Alipay kullanıcılarına ödeme anında alışkın oldukları deneyimi yaşatarak ülkemiz turizmine destek olacağımıza inanıyorum. Uluslararası ödeme kabul altyapısına önemli yatırımlar yapan bankamızın Alipay ile yaptığı bu işbirliğini bu açıdan çok önemli buluyorum."
Alipay’in Hong Kong, Tayvan, Rusya ve Ortadoğu bölgelerinden sorumlu Genel Müdürü Venetia Lee ise, “Online ödemelerdeki işbirliğimizi fiziki POS alanında da güçlendirerek, İş Bankası üye iş yerleri ile Çinli turistlerin Alipay kabulü sayesinde bir araya gelmelerini heyecanla bekliyor ve Türk işletmelerinin hacimlerini büyütmelerine katkı sağlayacağımızı düşünüyoruz” diye ekledi. (Fotoğraflı)

İstanbul'un göbeğinde isyan ettiren görüntü İstanbul'un göbeğinde isyan ettiren görüntü
2020 HEDEFLERİ - Kalite ve verimli çalışmanın etkisi büyük olacak2020 HEDEFLERİ - Kalite ve verimli çalışmanın etkisi büyük olacak
StartersHub 2020’de yatırımlarına hız kesmeden devam edecekStartersHub 2020’de yatırımlarına hız kesmeden devam edecek
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ekrem İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

Ekrem İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

Vahşet! 1 haftada 200 kişi öldürüldü

Vahşet! 1 haftada 200 kişi öldürüldü

Asgari ücrette tarih belli oldu

Asgari ücrette tarih belli oldu

Halkbank'tan yüzde 100 faiz indirimi

Halkbank'tan yüzde 100 faiz indirimi

Yerli otomobile ilişkin ikinci fotoğraf paylaşıldı

Yerli otomobile ilişkin ikinci fotoğraf paylaşıldı

Bakan duyurdu! Enerji Kimlik Belgesi olmayan binalarda alım satım yapılmayacak

Bakan duyurdu! Enerji Kimlik Belgesi olmayan binalarda alım satım yapılmayacak

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Merkez Bankası duyurdu: 31 Aralık son tarih

Merkez Bankası duyurdu: 31 Aralık son tarih

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması

Asgari ücrette ilk rakam belli oldu

Asgari ücrette ilk rakam belli oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Turkcell mühendisleri tarafından geliştirilen yerli e-posta servisi YaaniMail tanıtıldı

Turkcell mühendisleri tarafından geliştirilen yerli e-posta servisi YaaniMail tanıtıldı

Afşin-Elbistan C Termik Santrali için acele kamulaştırılma yapılacak

Afşin-Elbistan C Termik Santrali için acele kamulaştırılma yapılacak

2020 HEDEFLERİ - Demir ve demir dışı sektörü Kuveyt'e ihracatı ikiye katlayacak

2020 HEDEFLERİ - Demir ve demir dışı sektörü Kuveyt'e ihracatı ikiye katlayacak

2020 HEDEFLERİ - Kalite ve verimli çalışmanın etkisi büyük olacak

2020 HEDEFLERİ - Kalite ve verimli çalışmanın etkisi büyük olacak

StartersHub 2020’de yatırımlarına hız kesmeden devam edecek

StartersHub 2020’de yatırımlarına hız kesmeden devam edecek

Aksa Akrilik BIST Sürdürülebilirlik Endeksi’nde

Aksa Akrilik BIST Sürdürülebilirlik Endeksi’nde

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.