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İş Bankası konut kredisi faizini indirdi

EKONOMİ HABERLERİ  | 13.09.2019 14:37 | Son Güncelleme

Türkiye İş Bankası, konut kredisi faiz oranlarını indirdi. Farklı konut finansman ürünleri sunan İş Bankası, konut alımlarının finansmanı amacıyla kullanılacak kredilerde 120 ay vadeye kadar yüzde 1,17 oranı uygulayacak.

İş Bankası konut kredisi faizini indirdi

Türkiye İş Bankası, konut kredisi faiz oranlarını indirdi. Farklı konut finansman ürünleri sunan İş Bankası, konut alımlarının finansmanı amacıyla kullanılacak kredilerde 120 ay vadeye kadar yüzde 1,17 oranı uygulayacak.

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konut Konut Kredisi Türkiye İş Bankası

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