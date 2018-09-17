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İş Bankası'ndan 'hisse' açıklaması

EKONOMİ HABERLERİ  | 17.09.2018 09:52 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP'nin Türkiye İş Bankası'ndaki hisselerinin Hazine ve Maliye Bakanlığı'na devredilmesi gerektiği sözlerine İş Bankası'ndan yanıt geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan ziyareti dönüşü CHP'nin Türkiye İş Bankası'ndaki hisselerinin Hazine ve Maliye Bakanlığı'na devredilmesi gerektiğini söyledi. Erdoğan'ın bu sözleri sonrasında çeşitli basın yayın kuruluşlarında ve sosyal medyada İş Bankası'nın hisseleri konusunda tartışmalar başladı.

Bu gelişmeler üzerine İş Bankası, hisse yapısıyla ilgili bir açıklamada bulundu.

İş Bankası'ndan yapılan açıklama şu şekilde;

"Bugünkü yayın organlarında ve sosyal medyada yer alan Bankamızdaki Atatürk hisselerinin temsili konusundaki değerlendirmeler ile ilgili olarak aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek görülmüştür:

Türkiye İş Bankası milli mücadele ve Kurtuluş Savaşı’nın ardından elde edilen siyasi bağımsızlığın iktisadi bağımsızlıkla perçinlenmesi için 26 Ağustos 1924 tarihinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün talimatları ve sermayeye bizzat katılımıyla kurulmuştur. 1 milyon TL tutarındaki kuruluş sermayesi Atatürk ile yakın çevresindeki asker ve bürokratların yanı sıra Anadolu ticaretinin önde gelenlerinin mütevazı birikimlerinden karşılanmıştır.

Atatürk’ün vefatının ardından vasiyetnamesine uygun olarak Atatürk hisseleri Cumhuriyet Halk Partisi’ne devredilmiş, yine vasiyete uygun olarak hisselerin oy hakları Cumhuriyet Halk Partisi tarafından kullanılmış, hisselerden kaynaklanan temettü vasiyette belirtilen şekilde Türk Dil Kurumu ile Türk Tarih Kurumu’na tevdi edilmiştir. Banka’nın 100 yıla yaklaşan tarihi içerisinde bu hisselerin mülkiyetine ve temsiline dair ortaya çıkan farklı görüşler nedeniyle konunun yargıya taşındığı da olmuştur.

Bugün Banka hisselerinin %31,79’u halka açık olup, çoğunluk hissesi ise %40,12’lik bir oran ile Türkiye İş Bankası Mensupları Munzam Sandık Vakfı’na yani Banka çalışan ve emeklilerine, İş Bankalılara aittir. Atatürk hisselerinin oranı ise %28,09’dur.

Çoğunluk hissesi, Yönetim Kurulu teşkilinde de yine çoğunluğu Türkiye İş Bankası Mensupları Munzam Sandık Vakfı’na vermektedir. Dolayısıyla, Türkiye İş Bankası, sermaye yapısı gereğince Atatürk hisselerini temsilen Yönetim Kurulu’nda bulunan üyelerin kim olduğu ya da kim tarafından aday gösterildiğinden bağımsız olarak, olağan ticari faaliyetlerini tarihi boyunca olduğu gibi kanunlara, mevzuata, ticari prensipler ve kuruluş misyonuna uygun olarak devam ettirmektedir.

Atatürk hisselerinin mülkiyet ve temsilinin vasiyet, yasalar ve yargı çerçevesinde Türkiye İş Bankası tüzel kişiliğinden bağımsız olarak belirlenmiş olduğu açıktır. Atatürk hisselerinin geçmişten günümüze CHP ve Hazine tarafından birlikte ya da ayrı ayrı temsil edildiği durumlar olmuştur. Ancak, bunun Bankamızın faaliyetleri ve iş yapış biçimi üzerinde herhangi bir etkisi söz konusu değildir. Bankamız faaliyetlerini her zaman kuruluş amacına uygun bir biçimde ülkemizin kalkınması ve gelişmesine azami katkıyı sağlamak hedefiyle, kanun, mevzuat ve ticaretin amir hükümleri içerisinde onurla, inançla, samimiyetle yerine getirmek için gereken özeni göstermiştir.

Türkiye’nin milli sermayesi olarak, üstlendiği sorumluluğun bilincini faaliyetleri ile daima ortaya koyan İş Bankası siyaset malzemesi yapılamayacak önemde bir kuruluş olup, özellikle ülkemizin yoğun ve hassas gündemi içinde tüm değerlendirmelerin bu önem çerçevesinde yapılması milli menfaat meselesidir.

Bankaların güven müesseseleri olduğunu, bu güvenin ulusal ve uluslararası kamuoyu nezdinde hassasiyetle korunmasının bankalarımızdan ziyade milli ekonomimiz açısından önem taşıdığını kamuoyunun bilgi ve takdirine sunarız."

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Anahtar Kelimeler:
iş bankası CHP Cumhurbaşkanı Erdoğan hazine bakanlığı

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Okuyucu Yorumları 11 yorum
burdan anlaşılan o ki %28 i chp nin imiş. devlet hemen kayyum atayıp el koymalı çünki chp bu hisseleri para ödeyerek almadı gasp ederek aldı bugüne kadar gasp ettiği paralarda hesaplanıp geri istenmelidir. 2016 yılında chp nin hissesine 244 milyon lira kar payı ödenmiş chp bu kadar parayı ne yaptı yoksa kızlarına yeni rezidans mı aldılar acaba,
Araştırmadan Bilmeden okumadan yorum yapmaya çok meraklısınız. chp ye ait olan iş bankası hisselerinden elde edilen kâr payları Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumuna aktarılıyor. yani chp bu kârdan 1 kuruş dahi alamıyor. Türkiye cumhuriyeti bir hukuk devletidir.
@aybilek hisselerden kaynaklanan temettü Türk dil kurumu ve Türk tarih kurumuna aktarılır...
Ne yiyip ne içiyorsunuz bende istiyorum ben böyle bir kafa yapan birsey daha görmedim
@aybilek yok once ogullarini curuge cikarip asker kacagi yapti. Sonra o cocuklarina gemicikler aldi.
@osman186 Yapma sıranı bekle evlat. Ben yaşlıyım ve ven 15 yıldır istiyorum onların yiyip içtiklerinden. Lütfen Lütfen çok ayıp
@canerx10 ttk ve tdk nın bu vatan için yaptığı nedir acaba bir tane taş üstüne taş mı koymuştur? bir yere okul yada hastane mi yaptırdı? yoksa chp nin kızlarına rezidans mı alıyorlar ne yapıyorlar acaba?
@m_kose33 karamehmedin 28 sabancının 26 gemisi var bilalin ise 3 gemisi var? bu durumda kimin gemicikleri daha çok göde batması gerekiyor?
Türkiye'nin bağımsız olmasının kriterlerinden biri Ayasofya'nın açılması ise diğeri de CHP'nin İşbankası'ndaki hisselerinin hazineye devredilmesidir. O para, faize düşman olan Müslümanların, bu ülkedeki Müslüman kardeşleri ve halifeyi kurtarmak için gönderdikleri paralardır. O insanlarla alay eder gibi o parayı faizli bir bankanın kuruluşuna katmak ancak İngilizlerin işine gelir. Nasıl mı? İngilizler, o parayı gönderen Hindistan'daki Müslümanlara gidip, sizin Türkiye'niz, sizin paralarınızı haram olan faize yatırdı diyerek o insanların bizimle bağlarını koparmaya çalışmışlardır.
Vasiyet ettiğini belgeleyen bir kanıt varmı. Yok sadece sözlü olarak
hemen kayyum atanmalı varlık fonuna aktarılamalı hazine bakanlığına devredilmeli varlık fonunun başkanı kim yardımcısı kim reis ve damadı hazine bakanı kim damat peki kayyumları kim atıyor rte hah ha hah ha hemen devredilmeli ihvan müslüman kardeşler suriyeli afganlı kaçaklar tarikaylar cemaatler saray rahat birnefes alırlar
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