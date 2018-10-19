İş Bankası'ndan sendikasyon kredisi anlaşması

Türkiye İş Bankası AŞ, dış ticaretin finansmanında kullanmak üzere, 605 milyon avro ve 276 milyon dolar tutarında 367 gün vadeli sendikasyon kredisi anlaşması imzaladı.

İş Bankası'nın sendikasyon kredisi anlaşmasının imzalanmasına ilişkin yaptığı açıklama, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlandı.

Açıklamada, bankanın 605 milyon avro ve 276 milyon dolarlık 367 gün vadeli sendikasyon kredisi anlaşmasını imzaladığı belirtilerek, "Dış ticaretin finansmanında kullanılacak olan sendikasyon kredisinin, en yüksek tutarla katılan bankalara ait bölümünün toplam maliyeti doları dilimi için 'Libor + yüzde 2,75' ve avro dilimi için 'Euribor + yüzde 2,65 olarak gerçekleşti." ifadelerine yer verildi. KAYNAK:AA

