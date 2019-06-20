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İş Bankası’ndan Teos Antik Kenti’ndeki kazılara destek

EKONOMİ HABERLERİ  | 20.06.2019 09:43 | Son Güncelleme

Türkiye'deki arkeolojik varlığın gün yüzüne çıkarılması ve kültür mirasının korunması amacıyla yürütülen çalışmalara katkı sağlayan Türkiye İş Bankası, İzmir Seferihisar/Sığacık’ta bulunan Teos’ta sürdürülen kazı çalışmalarına da destek veriyor.

İş Bankası’ndan Teos Antik Kenti’ndeki kazılara destek

İş Bankası’nın desteği ile yapılacak arkeolojik kazılarla, Teos’un en önemli yapılarından biri olan ve Hellenistik dönem kent surunun içerisinde bulunan Dionysos Tapınağı’nın tamamen gün yüzüne çıkarılarak, gelecek kuşaklara aktarılması sağlanmış olacak.

TEOS, TARİHTE İLK KEZ SANATÇILAR BİRLİĞİ'NİN KURULDUĞU KENT

Ionia Bölgesi’nin 12 kentinden biri olan, tarihi MÖ 1000 yıllarına kadar uzanan ve 65 hektarlık alan üzerine kurulu Teos antik liman kentini, yarımadanın ortasındaki akropol ile güney limanı arasında yaklaşık 3.7 kilometre uzunluğunda, iyi korunmuş durumda olan Hellenistik dönem kent suru çevreliyor. Teos’un içerisinde Hellenistik ve Roma Dönemi kalıntıları, Dionysos Tapınağı, Agora, Tiyatro ve Antik Liman yapıları yer alıyor.
Teos antik kenti, MÖ 3. yüzyılda şair,tiyatrocu ve müzisyenlerden oluşan Dionysos Sanatçılar Birliği’ne de ev sahipliği yapan yapmıştır. Şairler Anakreon, Antimakhos, Epikuros, Nausiphanes, Apellikon ve tarihçi Hekataios Teos’ta yaşamış antik çağın önemli filozof ve sanatçıları arasında yer alıyor.

2 BİN 200 YILLIK KİRA KONTRATI

Türk bilim insanlarının kazı ve araştırmalarının 1960’lı yıllarda başladığı Teos Antik Kenti’nde 2010 yılından bu yana yeniden başlayan kazı ve restorasyon çalışmaları Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Musa Kadıoğlu başkanlığında yürütülüyor. Yapılan kazı çalışmaları sırasında, Ekim 2016’da bulunan, kira sözleşmesi niteliği taşıyan ve hukuki terimler ile pek çok ayrıntıya yer vermesi açısından çok değerli bulunan 2 bin 200 yıllık yazıt dikkat çekiyor.

2015 yılında ören yeri statüsü kazanan Teos Antik Kenti, bölgede Efes ve Bergama’dan sonra en sık ziyaret edilen ören yerlerinden biri haline gelmiş durumda.

İş Bankası, Gaziantep Zeugma’da, Antalya Patara’da ve Kırşehir Kaman’da devam eden arkeolojik kazılara da destek veriyor.

KAYNAK:DHA

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iş bankası izmir Seferihisar/Sığacık

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