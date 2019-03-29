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İş Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Ersin Özince görevinden ayrılıyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 29.03.2019 17:49 | Son Güncelleme

İş Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Ersin Özince görevinden ayrılıyor. Özince munzam sandıkta yönetim kurulu başkanı olarak devam edecek.

İş Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Ersin Özince görevinden ayrılıyor

Ayrıntılar geliyor...

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Anahtar Kelimeler:
iş bankası İş Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Ersin Özince

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