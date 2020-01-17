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  4. İş Bankası’ndan 750 milyon dolarlık tahvil ihracı

İş Bankası’ndan 750 milyon dolarlık tahvil ihracı

EKONOMİ HABERLERİ  | 17.01.2020 15:35 | Son Güncelleme

İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali: - "Temin edilen bu kaynak, İş Bankası'na ait değil, ülke ekonomisine aittir ve Türkiye ekonomisinin doğrusu için kullanılacaktır. Biz bu kaynağın sahibi değil aracısıyız. İşin tekniğine ve etiğine uygun bir tutarlılıkla Türkiye ekonomisinin hizmetine sunacağız"

İSTANBUL (AA) - Türkiye İş Bankası, uluslararası piyasalarda 750 milyon dolar tutarında 10 yıl vadeli ve 5. yılda geri çağırma opsiyonu bulunan sermaye benzeri bir tahvil ihracı gerçekleştirdi.

Türkiye İş Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, faiz oranı yüzde 7,75 seviyesindeki ihraca, 3 milyar 500 milyon doların üzerinde talep geldi.

Bankanın yoğun ilgi gören yurt dışı tahvil ihracı, 2018 yılının şubat ayından bu yana Türk bankaları tarafından yurt dışında gerçekleştirilen katkı sermaye niteliğini taşıyan ilk piyasa işlemi olma özelliği taşıyor.

200 civarında yatırımcının ilgi gösterdiği işlem, tek düzenleyici kuruluş aracılığıyla tamamlandı. İhraca gelen yüksek talebe bağlı olarak, tahvilin getiri seviyesi işlem sırasında revize edildi ve başlangıç seviyesinin 50 baz puan altında sonuçlandırıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, "Temin edilen bu kaynak, İş Bankası'na ait değil, ülke ekonomisine aittir ve Türkiye ekonomisinin doğrusu için kullanılacaktır. Biz bu kaynağın sahibi değil aracısıyız. İşin tekniğine ve etiğine uygun bir tutarlılıkla Türkiye ekonomisinin hizmetine sunacağız. Çalışmalarımızı, her zaman olduğu gibi samimiyetle ve tutarlı bir şekilde devam ettireceğiz.

İş Bankası olarak kredi verme kapasitemizi de artıran söz konusu sermaye benzeri tahvil ihracı, ülkemiz ekonomisi için değerlidir. Ayrıca, yurtdışında Türk bankalarınca sermaye benzeri tahvil ihracı için piyasaların henüz tam olarak hazır olmadığına dair görüşlerin bulunduğu böyle bir dönemde, bankamızca 750 milyon dolar tutarında bir ihracı gerçekleştirmiş olmaktan da gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

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İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali,

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