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İş dünyası 9 günlük tatile karşı

EKONOMİ HABERLERİ  | 25.07.2019 09:25 | Son Güncelleme

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olmasını istemediğini belirterek, "Emekçiler bunu ister ama işveren olarak ben istemem” dedi.

İş dünyası 9 günlük tatile karşı

Samsun TSO Temmuz ayı olağan meclis toplantısı Davut Altan Meclis Salonunda gerçekleştirildi. Mecliste faaliyetleri hakkında açıklamalarda bulunan Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Murzioğlu, Temmuz ayında yoğun temaslar ve özellikle oda ve borsalarla görüşmeler gerçekleştirdiklerini belirtti. ’AB-Türkiye İş Köprülerinin Daha Fazla İşbirliği ve Anlayış Yoluyla Güçlendirilmesi Projesi’ kapsamındaki dış ticaret eğitimlerinin birinci etabına başladıklarını ve devam ettiklerini ifade eden Murzioğlu, “İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) her yıl yaptığı Türkiye’nin ’İkinci 500 Büyük Sanayici Kuruluşu’nun 2018 yılı raporu sonuçları 11 Temmuz’da açıklandı. Üretimden net satışlara göre listeye geçen yıl 6 firmayla giren Samsun, bu yıl ise 10 firmayla adını yazdırdı. Ankete göre Samsun’dan tam 10 firma yer aldı. Bu 10 firmanın 2018 yılında gerçekleştirdiği üretimden net satışı 2 milyon 463 bin 789 lira olarak gerçekleşti. Bu onuru bizlere yaşatan firmalarımız, yöneticilerini ve emekçilerini gönülden tebrik ediyorum” diye konuştu.

'ODAYA SİYASETİN ALET EDİLMESİNİ İSTEMİYORUM'

Mecliste gündem dışı söz alarak Bafra ilçesine kurulması planlanan Eczacılık Fakültesine bir siyasetçinin karşı çıktığını iddia eden meclis üyesi Metin Aktürk’e de cevap veren Murzioğlu, “Eczacılık Fakültesinin Bafra’ya kurulmasına karşı çıkan bir siyasetçinin olduğunu bilmiyorum ve sormuyorum da. Konuştuklarını kendisine burada söylemeyip 1 ay sonra bu kürsüde çıkıp serzenişte bulunman bizi üzdü. Odamız siyasete alet ediliyor gibi bir anlama geldi. Ama buradaki sizin çekişmenize bizim kürsümüzün alet edilmesini istemiyorum ve sevmiyorum. Çünkü bunun okları direkt bana geliyor. Hayatımda hiç siyaset yapmadım ve yapmayacağım. Bu kürsüde her şeyi konuşmak serbest ama siyaseti sokmak bizi üzüyor” şeklinde konuştu.

'9 GÜNLÜK TATİLİ İSTEMEM'

Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olarak planlanması hakkındaki görüşlerini de dile getiren Murzioğlu, “İşçiler ister. Tatil yapacaklar ama benim iş yerim duracak. Ben 9 gün primini ödeyeceğim. Ben taraftar değilim. O tatili verdiğin zaman benden gidiyor. Emekçiler bunu ister ama işveren olarak ben istemem” açıklamasında bulundu.

Murzioğlu’nun konuşmasının ardından gündem maddeleri meclis üyelerinin oy birliğiyle kabul edildi.

KAYNAK:İHA

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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği kurban bayramı tatili 9 günlük bayram tatili

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