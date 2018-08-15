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İş dünyası döviz kurunu sabitledi!

EKONOMİ HABERLERİ  | 15.08.2018 03:17 | Son Güncelleme

Kur saldırılarına karşı iş dünyası da karşı atağa geçti. Turizm, fuarcılık ve AVM sektörü kuru sabitledi. Tekstilciler dolar bozduracak. Mobilyacı ve otomotivciler TL’ye döndü. İnşaatçılar da ABD menşeli ürün kullanmayacağını açıkladı.

İş dünyası döviz kurunu sabitledi!

Artan döviz kuruna karşı vatandaşlar döviz bozdurmaya koşarken, tekstil, turizm, perakende, otomotiv, inşaat, mobilya ve fuarcılık sektöründe birçok firma dolara karşı kuru sabitledi.

TEKSTİLDE ORTAK HAREKET

Sabah gazetesinden Betül Alakent'in haberine göre, İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği öncülüğünde 5 hazır giyim ihracatçı birliği ile 11 derneğin başkanı bugün bir araya gelerek ortak deklarasyon yayımlayacak. Başkan Mustafa Gültepe, "Döviz borcu olanlar dışında sektörün tüm oyuncularına dolar bozdurmaları yönünde çağrıda bulunacağız" dedi. Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği Başkanı Hadi Karasu da, iç piyasada reel kur değeri neyse fiyatları ona sabitleyeceklerini belirterek, şöyle konuştu: "Ülkemize döviz girdisi sağlamak için bugüne kadar gidilmeyen, ucuz fiyat verdiği için rafa kaldırılan her türlü siparişi alacağız. İhracatı en yüksek seviyeye çıkarmamız gerekiyor. Bu bir vatani görevdir." Merter Sanayici İşadamları Derneği de dolar kurunu 4 liraya sabitledi. Yerli sermayeliler başta olmak üzere Türkiye'deki AVM'lerin üçte ikisi kirada ya kur sabitlemesine ya da TL'ye geçti. Bazı AVM'ler ortak giderlerde de indirime gitti.

TURİZMDE KUR ARTMIYOR

Kur saldırısına karşı bir adım da turizmcilerden geldi. Prontotour Yönetim Kurulu Başkanı Ali Onaran, "Yurtdışı turlarda doları 5.99'a, euroyu 6.99'a sabitledik. Yurtdışı ekstra turlarda yüzde 50 indirim yapıyoruz" dedi. Etstur Yurtdışı Turlar Müdürü İbrahim Cenk Okumuş da, yüksek bütçeli yurtdışı turlarının sayısı ve kontenjanlarını azalttıklarını belirterek, "Yunanistan'a ya da Bulgaristan'a giden çok ucuz fiyatlı turlarımız var. Bu dönemde otobüslü turlarımıza talebin artacağını düşünüyoruz" diye konuştu.

OTOMOTİV VE MOBİLYA TL'YE DÖNDÜ

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu Başkanı Aydın Erkoç, Türkiye'de 44 ilde faaliyet gösteren federasyona bağlı tüm oto galericiler sitelerinde bundan böyle alışverişlerin TL ile yapılacağını söyledi. Mobilya Sanayii İşadamları Derneği Başkanı Nuri Gürcan da, sektörde ödemelerin tamamen nakde döndüğünü bildirdi.

?İNŞAATLARDA ABD ÜRÜNÜNE YER YOK

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bakanlık olarak inşa edilecek yapılarda ABD menşeli inşaat malzemelerinin kullanılmayacağını açıkladı. Anadolu Yakası İnşaat Mühendisleri Derneği Yönetim Kurulu, yerli ürüne geçme kararı aldıklarını belirterek, tüm üyelerin satış ve kira anlaşmasını TL cinsinden yapacağını kaydetti.

FUARCILIKTA DA KUR ARTMAYACAK

İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekip Avdagiç, fuar iştirakçilerine destek olmak için doları 4 liraya sabitlediklerini ifade etti. Discovery Event Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Ete ise İslam İşbirliği Teşkilatı Ticareti Artırma Kurumu ile yaptıkları işbirliği neticesinde Türkiye'de yaptıkları Dünya Helal Fuarı'nın yurtiçi satışlarında euroyu 5 TL'ye sabitlediklerini söyledi. Ete, "5 TL üzerinden aldıklarımızın da aradaki farkın ödemesini sağlıyoruz" dedi.

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