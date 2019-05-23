İş dünyası 'İVME Finansman Paketi'ni değerlendirdi

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'ın "İVME" paketini açıklamasının ardından iş dünyasından da değerlendirmeler gelmeye başladı. İTO Başkanı Şekib Avdagiç, önceliğin katma değerli üretime verilmesini, yerinde bir strateji olarak gördüklerini belirtti. ATO Başkanı Baran ise "bu paketle, ekonominin yapısı güçlendirilirken, istihdam ve ihracat artışı gerçekleşecektir." ifadelerini kullandı. İTO: İŞ DÜNYASININ YATIRIM İŞTAHI ARTACAK İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, yaptığı yazılı açıklamada, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın duyurduğu İVME (İleri, Verimli, Milli Endüstri) Finansman Paketi’nde önceliğin katma değerli üretime verilmesini, yerinde bir strateji olarak gördüklerini belirtti. Açıklanan paketle doğru bir hedefin ortaya koyulduğunu aktaran Avdagiç, bu paketi, firmaların, katma değerini milli katma değere dönüştürme açısından önemli bulduklarını kaydetti. Destek programının orta ve uzun vadeli etkiler oluşturabilecek bir program olduğunu belirten Avdagiç, "Adım çok doğru. Diğer yandan bu yöndeki politikaların kısa vadede çözüm bekleyen konulara ilişkin uygulamalarla desteklenmesi de etkiyi artırır. Ayrıca, önümüzdeki dönemde özel bankaların bu protokole katılmalarını da ümit ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Şekib Avdagiç, rekabet gücünü artıracak ve teknolojik çağa taşıyacak her politika adımını önemsediklerini ve desteklediklerini vurgulayarak, şunları kaydetti: "İVME Finansman Paketi’nde yer alan özellikle uzun vadeli ve uygun maliyetli finansman imkanı, iş dünyasının yatırım iştahını artıracaktır. Destek mekanizmasının çalışması, dış dengeye kalıcı olarak olumlu etki yaparken, istihdamda artış sağlayabilecektir. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatındaki payını yüzde 3,9'dan yüzde 10'a çıkarmak, ülkemizdeki ekonomik atmosferi tamamen değiştirir. Türkiye, bilgiyi yeniliğe dönüştürecek ve bu yeniliğe kullanacak süreci başaracaktır." ASKON:İVME FİNANSMAN PAKETİ, İMALAT VE İHRACAT ODAKLI Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, yaptığı yazılı açıklamada, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan, İVME Finansman Paketi'ni değerlendirdi. İVME Finansman Paketi'nin, imalat ve ihracat odaklı olmakla birlikte özellikle cari açığa çözüm yolunda içeriklerden oluştuğunu belirten Aydın, şunları kaydetti:

"İş dünyası olarak sürekli ihracatımızı ithalata bağlı olarak gerçekleştirdiğimizi belirtiyor, ham madde, ara mallar ve makine sektöründe yerli üretim yapabilmemiz için finansmana ihtiyacımız olduğunu dillendiriyorduk. İVME Finansman Paketi'nde geçen ana sektörler ve 21 alt sektör, cari açığımızı en çok tetikleyen sektörler... Birçok katma değerli ürün noktasında ham maddemizin olmayışı, döviz kurunun yüksekliği ve üretim için finansman yetersizliği gibi başlıklar ihracata dayalı büyümemiz için en büyük sorunlardandı. Bu nedenlerle büyüme oranımız ile ters orantılı bir şekilde 40 yıldır cari açık noktasında ekonomik olarak sıkıntılar yaşamaktaydık. Yerli ihracat noktasında stratejik ürünler üzerine Sanayi Bakanlığımızın teşvikleri ile örtüşen bu paket, yüksek büyüme yüksek cari açık olgusunu yıkacaktır. Üretimde zamanla ithalata bağımlılığı azaltacak ve büyümede cari açık kader olmaktan çıkacaktır. Bu paket, aynı zamanda yerli katma değeri yüksek ürünlerimizin ihracatına katkıda bulunacak, sanayicilerimiz ve tarım işiyle uğraşanların yüzünü güldürecek, istihdama da olumlu yansımaları olacak, orta ve uzun vadede güzel sonuçlar alacağımız bir paket olmuştur. İş dünyamıza hayırlı uğurlu olsun."



ASKO'DAN İVME FİNANSMAN PAKETİ'NE DESTEK Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir, yazılı açıklamasında, İVME Finansman Paketi'ni değerlendirdi. Paketin yöntem olarak doğru olduğunu ancak uygulamanın önem taşıdığını belirten Özdebir, "Kategorik olarak yeni finansman paketi doğru sektörlere yönlendirilmiş görünmektedir. Cari açığı azaltacak, teknolojik anlamda katma değer yaratabilecek sektörler ekonomimiz açısından kritik öneme haizdir. Bu firmaların bir taraftan işletme sermayesi ihtiyacı varken aynı zamanda yeni yatırım düşünen firmaların yatırım sermayesine de ihtiyacı olmaktadır. Şu aşamada işletme sermayesinin firmalarımız açısından daha elzem olduğunu düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu. Özel bankalardan finansman sağlamakta zorlanılan bir dönemde tedbirlerin yerinde olduğunu vurgulayan Özdebir, paketin etkisini belirleyecek unsurların başında finansman imkanının doğru firmalara sunulmasının geldiğini bildirdi. Özdebir, şunları kaydetti: "Kamu bankalarının finansal yapılarını güçlendirmeye yönelik alınan tedbirlerden sonra bu bankalar tarafından özel sektör firmalarına yönelik açıklanan bu finansman paketi, iç piyasada likidite dar boğazının aşılmasında da etkili olacaktır. Doğru firmalara can suyu niteliğinde kredi sağlanması, hem söz konusu firmaların ayakta kalmasına yardımcı olacak hem de ekonomi genelinde kaynak kullanımında verimliliği sağlayacaktır. Kaynak etkinliği açısından bu firmalar belirlenirken yeni yatırım yapanlar, ithal ikamesi olanlar, stratejik ürünler, yüksek teknolojili ürünler üretenler mutlaka öncelikli olmalıdır. Yüksek teknolojili üretim kriterleri belirlenirken, ürünün kilogram fiyatı belirleyici bir kriter olarak kullanılabilir."

ATO: PAKETLE İSTİHDAM VE İHRACAT ARTIŞI GERÇEKLEŞECEK Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, İleri, Verimli, Milli Endüstri (İVME) Finansman Paketi'nin ekonominin temel sorunlarına çözüm üretme yolunda çok önemli adımlar içerdiğini belirterek, "30 milyar liralık finansman aktarılacak olan üç ana faaliyet alanında dönüşüm sağlamak üzere açıklanan bu paketle, ekonominin yapısı güçlendirilirken, istihdam ve ihracat artışı gerçekleşecektir." ifadesini kullandı. Baran, yazılı açıklamasında, İVME Finansman Paketi'ni değerlendirdi. Paketin ekonominin temel sorunlarına çözüm üretme yolunda çok önemli adımlar içerdiğini kaydeden Baran, "30 milyar liralık finansman aktarılacak olan üç ana faaliyet alanında dönüşüm sağlamak üzere açıklanan bu paketle, ekonominin yapısı güçlendirilirken, istihdam ve ihracat artışı gerçekleşecektir. Sürdürülebilir bir ekonomik yapı, katma değeri yüksek üretimden geçiyor. Bu sebeple katma değeri yüksek üretimi artıracak sektörlerin desteklenmesi ekonomimizin geleceğine yapılan en önemli yatırımdır. İthalat bağımlılığını asgariye indirerek cari işlemler dengesini pozitife çevirecek paketin, Yeni Ekonomi Programı hedeflerini pekiştirecektir." değerlendirmesinde bulundu.