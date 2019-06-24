FİNANS

İş dünyası seçim sonuçları için ne dedi?

EKONOMİ HABERLERİ  | 24.06.2019 12:10 | Son Güncelleme

TÜSİAD Başkanı ve Türk Girişim ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu seçim sonuçlarına ilişkin açıklama yaptı

İş dünyası seçim sonuçları için ne dedi?

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Sayın Ekrem İmamoğlu’nu kutluyor, bu güzel kente sunacağı tüm katkı ve çalışmalar için başarılar diliyorum” ifadesini kullandı.


'İSTANBUL SEÇİMİNİ YAPTI, MİLLETİN İRADESİ HAYIRLI OLSUN'

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, "İstanbul seçimini yaptı, millet iradesi hayırlı olsun." ifadesini kullandı.

Olpak, yaptığı yazılı açıklamada, yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini değerlendirdi.

İstanbul'un seçimini yaptığını belirten Olpak, milletin iradesinin hayırlı olmasını diledi. Olpak, şunları kaydetti:

"23 Haziran'da yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimiyle demokrasimizin vazgeçilmezi olan bir seçim sürecini daha geride bıraktık, sandıklara gittik ve vatandaşlık görevimizi yerine getirdik. Yüksek katılımla ve üzücü bir olay yaşanmadan yenilenen seçimin sonuçlarının İstanbul'umuza hayırlı olmasını diliyorum. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Sayın Ekrem İmamoğlu'nu tebrik ediyor ve İstanbul'umuza güzel hizmetler yapmasını temenni ediyorum.

İş dünyası olarak, önümüzdeki dönemi, genelde milletimiz, özelde ise ekonomimiz için çok önemli görüyoruz. Bugünden sonraki hedefimiz, sosyal, siyasal, ekonomik ve demokratik standartları daha da yüksek bir Türkiye için hep birlikte çalışmaktır."

Cayır cayır yandı! O manzaraya dayanamadı Cayır cayır yandı! O manzaraya dayanamadı
Mısır rekoltesi çiftçinin yüzünü güldürecekMısır rekoltesi çiftçinin yüzünü güldürecek
Turizmcide 'Rus polisi' sevinci Turizmcide 'Rus polisi' sevinci
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) simone kaslowski seçim Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak

En Çok Okunan Haberler

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

30 kuruşa alıcı bulamıyor!

30 kuruşa alıcı bulamıyor!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Ekmeğe yüzde 50 zam! Vatandaş tepki gösterdi

Ekmeğe yüzde 50 zam! Vatandaş tepki gösterdi

Milyonlarca kredi kartı sahibini ilgilendiriyor

Milyonlarca kredi kartı sahibini ilgilendiriyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mısır rekoltesi çiftçinin yüzünü güldürecek

Mısır rekoltesi çiftçinin yüzünü güldürecek

Turizmcide 'Rus polisi' sevinci

Turizmcide 'Rus polisi' sevinci

TKDK’dan rekor hibe desteği

TKDK’dan rekor hibe desteği

Türk balı 41 ülkede ağızları tatlandırdı

Türk balı 41 ülkede ağızları tatlandırdı

Eskinazi: "Seçim bitti, Türkiye’nin gündemi ekonomiyi düzlüğe çıkarmak olmalı"

'Seçim sonrası gündem ekonomi olmalı'

TSE 13 bilişim personeli alacak

TSE'den personel alımı duyurusu

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.