İş dünyası yeni kabineyi değerlendirdi

İSO Başkanı Bahçıvan açıklamasında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin fiilen başladığını hatırlatarak, yeni sistemin, Türkiye'nin en çok ihtiyaç duyduğu huzur, güven ve istikrarı daha da güçlendireceğini aktardı. Açıklanan Bakanlar Kurulu'nun, yeni dönemin ruhuna uygun olarak, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliğinde icracı ve iş dünyasını yakından bilen isimlerden oluşturulmasının memnuniyet verici olduğunu belirten Bahçıvan, şu değerlendirmelerde bulundu: "Ülke olarak artık kaybedecek vaktimizin olmadığını, ekonomiye, üretime ve bunlar için güçlü adımlar atma zamanının geldiğini vurgulamak istiyorum.Yeni hükümetimizin, özellikle son yıllarda iş dünyası olarak büyük ihtiyaç duyduğumuz bazı yapısal konularda karar alma süreçlerini hızlandıracağını düşünüyorum. Alınacak olan hızlı kararlarla, ekonomimiz, üretim hayatımız ve sanayimiz için elzem olan reformların en kısa sürede gerçekleştirileceğine olan inancımız tamdır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne vizyoner ve birikimli bakanlardan oluşan ilk bakanlar kurulunun hayırlı olmasını diliyorum. Ekonominin, üretimin ve her alanda kalitenin ana gündem olacağı inancıyla, başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm bakanlarımızı tebrik ediyor, başarılar diliyorum."

"Türkiye'ye ihtiyacı olan dengeyi kazandıracak adımlar hızla atılmalı" TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, yeni sistemin ilk Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, 27'nci Dönem Parlamentosu'na ve yeni kabineye başarı dileklerinde bulunarak, önümüzdeki süreçte uzlaşma kültürüyle politikada yaşanacak normalleşmenin, demokratik ve ekonomik reformlarla desteklenmesi gerektiğini aktardı. Liyakat esasıyla bürokraside yaratılacak verimliliğin yatırım süreçlerini hızlandıracağını, eğitim reformu ile de nitelikli insan kaynağına yatırım yapılabileceğini belirten Turan, şunları kaydetti: "En önemli sermayemiz insan kaynağı. Türkiye'ye ihtiyacı olan dengeyi kazandıracak adımlar hızla atılmalı. Demokrasi, ekonomi, bürokrasi ve eğitimde 4.0 zamanı. Tüm siyasi partiler uzlaşma temelinde katılımcı bir ruhla, kapsayıcı yeni bir siyaset ve yeni bir Türkiye inşa etmelidir. Yüksek katma değer, yüksek teknoloji ve yüksek verimlik odaklı bir üretim ve ihracat, Merkez Bankası'nın kurumsal bağımsızlığı, sene başından bu yana TL'de yaşanan değer kaybının iyi analiz edilmesi, faiz-büyüme-enflasyon ilişkisinin doğru kurgulanması, güven temelli yatırım ortamının geliştirilmesi için adımlar atılması ve reformlardan vazgeçilmemesi, yani büyüme değil kalkınma odaklı bir ekonomik model ve gelişmiş bir demokrasi anlayışı Türkiye'ye ihtiyacı olan dengeyi yeniden kazandıracaktır."

"Dünyada güçlü bir ülke olmak, güçlü bir ekonomi olmakla mümkün"

TÜSİAD'ın açıklamasında sistemin hayırlı olması dileklerinde bulunularak, şu ifadeler yer aldı:



"Dünyada ve Türkiye'de demokrasi, ekonomi ve teknolojiyle ilgili çok önemli sınavlardan geçilen bir dönem yaşanıyor. Bugün dünyada güçlü bir ülke olmak, güçlü bir ekonomi olmakla mümkündür. Güçlü bir Türkiye ekonomisi için hukuk devleti ilkeleri, başta Merkez Bankası olmak üzere denetleyici kurulların bağımsızlığı, AB'ye uyum sürecinin hızlanması, çağdaş bir eğitim sistemi, teknoloji temelli ve sürdürülebilir kalkınma politikaları son derece önemlidir. Bu konular başta olmak üzere; ülkemizi ileriye taşıyacak tüm alanlarda yeni yönetime başarılar diliyoruz. Ekonomide, özellikle makroekonomik dengelerimizi sağlamlaştıracak yapısal, mali ve finansal tedbirleri içeren kapsamlı bir programın bir an evvel hayata geçirilmesini temenni ediyoruz. İş dünyası olarak her zaman olduğu gibi yeni dönemde de ülkemizin ilerlemesi için azim ve kararlılıkla seferberlik içinde çalışmaya devam edeceğiz."

"Yeni kabine umut oldu"

TGDF Genel Sekreteri İlknur Menlik, ilk kabineye ilişkin, "Kabinede Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın Tarım ve Orman Bakanlığı olarak yeniden düzenlenmesi ilk bakışta olumsuzluk gibi görünse de, tarım ve gıda iç içe sektörler. Ayrıca Tarım ve Orman Bakanlığına gıda sektörünü yakından tanıyan Bekir Pakdemirli'nin atanması da sektörümüz için büyük bir şans. Yeni kabine umut oldu." ifadelerini kullandı. Yeni sistemle bürokrasi azalıp, işleyişin hızlanacağını bildiren Menlik, bu sayede tüm sektörler gibi tarım ve gıda sektörünü ilgilendiren konularda da hızla karar alınıp, sorunlara kısa sürede çözüm bulunabileceğini kaydetti.



"Kabine üyelerinin liyakati bizleri ziyadesiyle memnun etmiştir" MARİŞ Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Akkuş, girilen yeni dönemde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve kabine üyelerine başarılar diledi. Akkuş, "Bürokrasinin hantallığından arındırılmış yeni ekonomi modeli ve kabine üyelerinin liyakati bizleri ziyadesiyle memnun etmiştir. Yeni kabinede iş insanlarının yer alması devlet-özel sektör arasındaki diyaloğu geliştirecek ve etkin sonuçlar doğuracaktır. Sivil Toplum Kuruluşları demokrasilerin vazgeçilmez bir aracıdır. MARİŞ olarak, ülkemizin kalkınma hamlelerine her daim katkıda bulunmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.