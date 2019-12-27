İş dünyası yerli otomobili değerlendirdi! Yerli otomobilin dikkat çeken özelliği (Yerli otomobilin özellikleri)

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG), 2022 yılında üretimine başlayacağı yerli otomobil, Gebze'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle tanıtıldı.

AA muhabirine konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Çağdaş, markadan bağımsız şekilde bir Türk vatandaşı olarak bugüne şahit olduğu çok mutlu olduğunu belirterek, "Bu anlamda bu projeyi sanki kendim yapmışım gibi mutlu oldum gerçekten." diye konuştu.

Aracı son derece beğendiğini vurgulayan Çağdaş, "Ön gösterim aracı tasarım olarak son derece şık, albenisi son derece yüksek. Bu işlerde araç ekonomisi kadar tasarım ekonomisi de önem taşır. Özellikle talebin ortaya çıkmasında talebin yönetilmesinde bu çok önemlidir. Çok güçlü bir tasarım olduğunu görüyorum hem SUV hem de sedan modelinde." ifadelerini kullandı.

Çağdaş, dünyada artık otomotivin talep yapısının değiştiğini ve gelecek on yıllık dönemde çok büyük değişimler görüleceğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Dünyada teknolojik anlamda rekabet etmeniz için otomotiv sektöründe ürününüz varsa ve bu alanda rekabet etmeniz gerekiyorsa elektrikli alandan başlamak gerekiyordu. Bugün bu araç bir içten yanmalı motora sahip bir araç olsaydı aynı rahatlıkla konuşamayabilirdim. Bizim gerçekten dünya rekabetine kafa tutabileceğimiz bir alan elektrikli araçlardı. Dolayısıyla burada teknolojinin, yüzde 100 elektrikli araçlar üzerine dizayn ediliyor olması ayrıca beni bir Türk vatandaşı olarak heyecanlandırdı. Projenin dünyada ve Türkiye'de önünün çok açık olacağını düşünüyorum."