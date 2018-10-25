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İş dünyasına kararname müjdesi! Yakında yayınlanacak

EKONOMİ HABERLERİ  | 25.10.2018 14:16 | Son Güncelleme

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, iş dünyasının uzun süredir beklediği 3 kararnamenin hazırlandığını, kısa sürede yayınlanacağını söyledi

İş dünyasına kararname müjdesi! Yakında yayınlanacak

İş dünyasının uzun süredir beklediği 3 düzenleme yakında yayınlanacak. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, iş dünyasının beklediği 3 kararnamenin hazırlandığını, kısa sürede yayınlanacağını söyledi.

Bakan Pekcan, muteahhitlerin beklediği tasfiye ve fiyat kararnamelerinin tamamlanmak üzere oldugunu belirtti.

Pekcan, kısa çalışma ödeneği kararnamesinin de hazırlandığını ifade etti. (NTV)

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Ruhsar Pekcan kararname düzenleme Tasfiye fiyat

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