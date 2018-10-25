İş dünyasına kararname müjdesi! Yakında yayınlanacak

İş dünyasının uzun süredir beklediği 3 düzenleme yakında yayınlanacak. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, iş dünyasının beklediği 3 kararnamenin hazırlandığını, kısa sürede yayınlanacağını söyledi.
Bakan Pekcan, muteahhitlerin beklediği tasfiye ve fiyat kararnamelerinin tamamlanmak üzere oldugunu belirtti.
Pekcan, kısa çalışma ödeneği kararnamesinin de hazırlandığını ifade etti. (NTV)
Otobüslerde ikramlar sürüyor! Yüzde 10 indirim geliyor
Bakan Kurum'dan son dakika 'imar barışı' açıklaması
Dolar ne kadar? (25 Ekim 2018 dolar kuru yorumları)
BMW 1 milyondan fazla aracı geri çağırıyor
2019 yaz sezonunda turizm patlaması olacak
Audi e-tron teslimatları gecikecek
Dolar ne kadar? 23 Ekim dolar kuru yorumları
Koç Holding 'Dünyanın En İyi İşverenleri' listesinde ilk 100’e giren tek Türk şirketi
Okuyucu Yorumları 0 yorum