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İş dünyasından 24 Haziran seçim sonuçları yorumları!

EKONOMİ HABERLERİ  | 24.06.2018 23:11 | Son Güncelleme

İş dünyası, 24 Haziran cumhurbaşkanlığı ve genel seçimleri sonuçlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. İTO Başkanı Avdagiç "Türk halkı bir kez daha fırtınalı ve belirsiz yollar yerine, istikrarlı ve güvenli rotayı tercih etmiştir. Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın güçlü liderliğinde müreffeh bir Türkiye için var gücümüzle çalışmalıyız." ifadesini kullanırken, MÜSİAD Genel Başkanı Kaan, "Çıktığımız 'Güçlü Türkiye' yolunda 24 Haziran seçimleri bir duraktı ve bu durağı da sağ salim geçtik" dedi.

İş dünyasından 24 Haziran seçim sonuçları yorumları!

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekilliği seçimlerine ilişkin, "Türk halkı büyük sağduyusu ile bir kez daha fırtınalı ve belirsiz yollar yerine, istikrarlı ve güvenli rotayı tercih etmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Avdagiç, yaptığı yazılı değerlendirmede, Türk halkının bu seçimle büyük ve lider ülke olma yolunda, çok önemli bir eşiği geride bıraktığını bildirdi. Türk halkının büyük sağduyusu ile bir kez daha fırtınalı ve belirsiz yollar yerine, istikrarlı ve güvenli rotayı tercih ettiğini aktaran Avdagiç, seçim sonuçlarının ülkeye ve millete hayırlı olması dileğinde bulundu.

Avdagiç, Türkiye'nin tıpkı 1950, 1983 ve 2002 seçimleri gibi son derece önemli ve stratejik bir seçim dönemini başarıyla ve güvenle tamamladığını kaydederek, şu ifadeleri kullandı:

"Geçen 16 yılın tecrübesi ve ortaya konulan büyük başarılarla oluşan ekonomik birikim, artık Türkiye'yi yeni bir kulvara ve eşiğe taşımıştır. Bu eşik de 24 Haziran seçimleriyle birlikte başarıyla geçilmiştir. Tabiri caizse, 24 Haziran seçimleriyle Türkiye ekonomisi otoban hızına kavuşacaktır. Siyasal istikrarın olmadığı yerde ekonomik istikrarın ve güvenin olması mümkün olamaz. Türk iş dünyası olarak hepimiz bu yeni dönemde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın güçlü liderliğinde müreffeh bir Türkiye için var gücümüzle çalışmalıyız."

"GÜÇLÜ TÜRKİYE İRADESİ DAHA DA PERÇİNLEŞECEK"

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, seçimlerin, sandıktan çıkan sonuçtan bağımsız olarak, ülkenin demokrasi tarihi açısından yeni bir dönemin başlangıcı anlamına geldiğini belirterek, ayrıca seçimlere katılım oranının yüksekliği ve seçimlerin kayda değer bir huzur ortamı içinde gerçekleşmesinin milletin ülke yönetiminde söz sahibi olmak adına güçlü bir irade ortaya koyduğunu gösterdiğini anlattı.

Olpak, "Halkımız, güçlü bir yürütme için iradesini Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi için ortaya koyarken, meclisi de aynı yönde yapılandırdı ve siyasi istikrara tam not verdi. Umutların pusulalara işlendiği bugünün sonucu, güçlü yürütme ve güçlü meclistir." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin 95 yıllık siyasi geleneğinde, önemli bir kilometre taşını geride bıraktığını ve 16 Nisan referandumuyla hayata giren Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile yeni bir sayfa açtığını aktaran Olpak, Cumhuriyetin kuruluşundaki güçlü Türkiye iradesinin, bu sistemle daha da perçinleneceğini bildirdi.

Olpak, bu değişimin, Türkiye için bir dönüm noktası olduğunun altını çizerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu seçimin kazananı, ülkemizi gelecek hedeflerine ulaştırmak için büyük bir irade sergileyen Türk milleti olmuştur. DEİK olarak, bu yeni dönemde de, her zamanki gibi, Türkiye'nin ekonomik gücünü tüm dünyada başarıyla temsil etmeye devam edeceğiz. Türk iş dünyasının tamamını buluşturan bir platform olarak, gerek yabancı yatırımların gerekse ülkemiz dış ticaretinin artması için yürüttüğümüz ticari diplomasi faaliyetlerini, daha da yüksek bir motivasyonla sürdüreceğiz. Daha da güçlü bir ekonomi, daha da ileri bir demokrasi ve çok daha büyük bir Türkiye için çalışmaya devam edeceğiz. Seçim sonuçlarının hepimize hayırlı olmasını diliyorum."

"ADALET VE KALKINMADAN YANA OY KULLANILDI"

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, halkın bu seçimde de güçlü Türkiye'den, güçlü liderden, istikrardan, adaletten ve kalkınmadan yana oyunu kullandığını belirterek, "24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçimleri, diğer seçimler gibi çıktığımız güçlü Türkiye yolunda, bir duraktı ve bizler bu durağı sağ salim geçtik. Şimdi vakit, meselemiz Türkiye'dir diyerek ülkemiz için canla başla çalışma vaktidir." ifadelerini kullandı.

Kaan, seçim öncesi ve sırasında yapılan tüm siyasi manipülasyonlara ve seçim sonuçlarına dair tahriklere rağmen halkın vakur duruşu ve olgunluğu ile tüm dünyaya unutulmaz bir demokrasi dersi verdiğini kaydederek, Türkiye'nin bekası söz konusu olduğunda, nasıl tek yürek olarak birleşildiğinin kanıtlandığını aktardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik eden Kaan, "Hem Cumhurbaşkanımıza hem de meclisimize, yeni icraat döneminde başarılar dileriz. Seçim sonuçlarına dair ayrıntılı bir analizi, kesin sonuçların açıklanmasına müteakip bir basın toplantısı ile ayrıca değerlendireceğimizi beyan eder yeni yönetim modelimizin memleketimize hayırlar getirmesini dileriz." değerlendirmesinde bulundu.

AA

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