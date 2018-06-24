İş dünyasından 24 Haziran seçim sonuçları yorumları!

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekilliği seçimlerine ilişkin, "Türk halkı büyük sağduyusu ile bir kez daha fırtınalı ve belirsiz yollar yerine, istikrarlı ve güvenli rotayı tercih etmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Avdagiç, yaptığı yazılı değerlendirmede, Türk halkının bu seçimle büyük ve lider ülke olma yolunda, çok önemli bir eşiği geride bıraktığını bildirdi. Türk halkının büyük sağduyusu ile bir kez daha fırtınalı ve belirsiz yollar yerine, istikrarlı ve güvenli rotayı tercih ettiğini aktaran Avdagiç, seçim sonuçlarının ülkeye ve millete hayırlı olması dileğinde bulundu.

Avdagiç, Türkiye'nin tıpkı 1950, 1983 ve 2002 seçimleri gibi son derece önemli ve stratejik bir seçim dönemini başarıyla ve güvenle tamamladığını kaydederek, şu ifadeleri kullandı:

"Geçen 16 yılın tecrübesi ve ortaya konulan büyük başarılarla oluşan ekonomik birikim, artık Türkiye'yi yeni bir kulvara ve eşiğe taşımıştır. Bu eşik de 24 Haziran seçimleriyle birlikte başarıyla geçilmiştir. Tabiri caizse, 24 Haziran seçimleriyle Türkiye ekonomisi otoban hızına kavuşacaktır. Siyasal istikrarın olmadığı yerde ekonomik istikrarın ve güvenin olması mümkün olamaz. Türk iş dünyası olarak hepimiz bu yeni dönemde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın güçlü liderliğinde müreffeh bir Türkiye için var gücümüzle çalışmalıyız."