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İş dünyasından 'Ekonomiye odaklanalım' çağrısı

EKONOMİ HABERLERİ  | 01.04.2019 11:00 | Son Güncelleme

ATO Başkanı Baran, "Önümüzde 4,5 yıl seçimsiz bir dönem var. Bu dönemde ekonomimizde katma değerli üretimi sağlayacak yapısal reformları tamamlayalım." değerlendirmesinde bulundu.

İş dünyasından 'Ekonomiye odaklanalım' çağrısı

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, yazılı açıklamasında, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi sonuçlarının Türkiye için hayırlı olması temennisinde bulundu.

Seçimin tamamlanmasıyla ekonomiye odaklanılmasının önem taşıdığını vurgulayan Baran, 2023 hedefleriyle 2051 ve 2071 vizyonunun Türkiye'nin önünde olduğunu anımsattı.

Baran, Türkiye'yi dünyanın ilk 10 büyük ekonomisi arasına getirmek için gündemin ekonomi olması gerektiğine dikkati çekerek, "Artık ekonomiye odaklanalım. Önümüzde 4,5 yıl seçimsiz bir dönem var. Bu dönemde ekonomimizde katma değerli üretimi sağlayacak yapısal reformları tamamlayalım." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye ekonomisinin katma değeri yüksek üretim gerçekleştirebilen, ihracat yapan bir ekonomiye dönüşmesi gerektiğinin altını çizen Baran, şunları kaydetti:

"Dünyada çok hızlı değişimlerin yaşandığı bu dönemde bizim de bu değişimi yakalamamız için ihtiyacımız olan tüm reformları hayata geçirmeliyiz. Türkiye ekonomisinin temel dengeleri yeterince sağlam. Türkiye'yi küresel ligde hak ettiği konuma getirelim, daha çok üretim, yatırım, istihdam ve ihracat için çalışalım. Türkiye olarak el ele verip, birlik ve beraberlik içinde olalım."

jak-eskinazi

'TÜRKİYE HIZLA EKONOMİYE ODAKLANMALI'

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi ise yaptığı yazılı açıklamada, seçimlere olan katılım oranının yüksek olmasının demokrasiye bağlılığı ortaya koyduğunu aktardı.

Seçmenin her siyasi partiye uyarılar yaptığını, siyasi partilerin de bu uyarıları dikkate alarak politikalarını güncellemelerini ümit ettiğini kaydeden Eskinazi, kazananları da tebrik etti.

Millet iradesinin sandığa yansıdığını vurgulayan Eskinazi, şunları kaydetti:

"Türkiye bundan sonra hızla ekonomiye odaklanmalı. 2018 yılının son çeyreğinde yüzde 3 küçülen Türk ekonomisinin tekrar büyümeye geçmesi için mahalli idarelerimizin yöneticilerine de büyük görevler düşmektedir. Kamu kaynaklarını doğru kullanarak, yerel değerleri katma değerli bir şekilde ekonomiye kazandırarak kalkınmanın yerelden başlamasına öncülük etmeliler. Yeni seçilen mahalli idarecilerimizden, geçmiş dönemde yerel kalkınma için atılan adımları daha ileri taşımalarını istiyoruz. İhracatçılar olarak yerelde üretilen değerlerin katma değere dönüşmesi için iş birliğine hazır olduğumuzu bir kez daha paylaşıyorum."

Türkiye'nin 4,5 yıl seçimsiz bir döneme girdiğini belirten Eskinazi, Türkiye'nin 2023 hedeflerine ulaşmak için önünde bulunan süreyi popülist politikalardan uzak ve reel politikalar izleyerek çok iyi değerlendirmesi çağrısında bulundu.
Eskinazi, "İhracatçılar olarak Türkiye'nin 2023 hedeflerine ulaşması için inovasyon, Ar-Ge ve tasarım odaklı üretim ve ihracata yoğunlaşacağız. Toplumun tüm kesimlerinin aynı bilinçle hareket etmesi halinde ekonomimizin içine girdiği darboğazdan kısa sürede çıkacağından hiçbir şüphemiz yok. Türkiye'nin küresel rekabetteki konumunu güçlendirecek reformlara bugünden odaklanmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

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'TÜRKİYE'NİN GÜNDEMİ ÜRETİM SEFERBERLİĞİ VE EKONOMİ OLMALI'

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, Türkiye'nin artık seçim atmosferinden çıkması gerektiğini belirterek, "Türkiye'nin gündemi üretim seferberliği ve ekonomi olmalıdır." ifadesini kullandı.

Özdebir, yerel seçim sonuçlarına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, ülkenin seçimlerle çok zaman kaybettiğini kaydetti.

Gelecek dönemde, 4 yıldan fazla bir sürenin seçimsiz geçeceğine dikkati çeken Özdebir, "Seçim atmosferinden çıkılmalı ve Türkiye'nin gündemi üretim seferberliği ve ekonomi olmalıdır. Türkiye, yeni bir ekonomik başarı hikayesi yazmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Özdebir, seçimin sona ermesiyle gerginliklerin ve kutuplaşmaların bir yana bırakılıp ülkenin geleceğine odaklanılması gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Seçim belirsizliği artık sona erdi. Bundan sonra Türkiye’yi hedeflerine ulaştıracak kalıcı reformlarla ekonomiye odaklanmamız gerekir. Yatırım ve üretim ortamını iyileştirecek, istihdamı artıracak yapısal reformları ve özellikle mesleki eğitim reformunun süratle gerçekleştirilmesi için çaba göstermeliyiz.

Özellikle seçim sonrası hem içeriye hem de dışarıya güven telkin etmemiz gerekiyor. Öngörülebilirliğin artması sürdürülebilir büyüme açısından olumlu bir sinyal olacaktır. Yerel seçim sonrası, 4,5 yıla yakın bir süre ülkemizde seçim olmaması, gerek kamu gerekse özel sektörde işlere daha iyi odaklanılarak verim artıracak ve uzun dönemde ekonomi de istikrara kavuşacaktır. Artık tüm gücümüzle işimize dönelim, üretime, ihracata ve bu ülkeye katkı vermeye devam edelim."

KAYNAK:AA

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Anahtar Kelimeler:
Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran ekonomi seçim

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
AVRUPALILARIN ARZUSUNA UYARAK,SERBEST PİYASA KURALLARI UYGULAYACAĞIZ DİYE DOLARI AZDIRDINIZ,PİYASA % 100-200 LERE VARAN FİAT ARTIŞLARI OLDU,MEMURUN ÜCRETİ DOLAR KARŞISINDA ERİDİ,BU SERBEST PİYASA DEĞİL SERBEST VURGUNCULUK,SOYGUNCULUK,ENFLASYONU FAİZ AZDIRIYOR DİYE DURDUNUZ AMA MALESEF KUR AZDIRIYORMUŞ DAHA ANLAMADINIZ,BULGARİSTANIN YAPTIĞI GİBİ YAPIN ONLAR NASIL YAPTIYSA GİDİN ÖĞRENİN KUR SARMALINDAN ONLAR KURTULDU,BİZDE KURTULALIM,YAPMAZSANIZ GELECEK SEÇİMİ DAHİ GÖREMEDEN HALK GEREĞİNİ YAPAR.
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