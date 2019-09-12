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İş dünyasından faiz kararı değerlendirmeleri

EKONOMİ HABERLERİ  | 12.09.2019 16:11 | Son Güncelleme

Merkez Bankası, politika faizinde 325 baz puanlık indirime gitti. İş dünyasından bu karar sonrası olumlu yönde açıklamalar gelmeye başladı.

İş dünyasından faiz kararı değerlendirmeleri

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2019 Eylül dönemi Para Politikası Kurulu (PPK) kararını açıkladı. Buna göre; politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının 325 baz puanlık inidirim ile yüzde 19,75’ten yüzde 16,50’ye çekilmesine karar verildi.

Kararın açıklanmasının ardından dolar/TL’de düşüşler gözlendi. Güne 5,76 liradan başlayan dolar, kararın açıklandığı saat 14.00’dan sonra düşüşe geçti. Kur, yüzde 1,30’lara kadar düşüş oranıyla 5,67 seviyesine geriledi.
İş dünyasından da faiz kararına ilişkin değerlendirmeler yapılmaya başlandı.

'BANKALAR İNDİRİMİ KREDİ MALİYETLERİNE YANSITACAKTIR'

TİM Başkanı İsmail Gülle, yazılı olarak yaptığı açıklamada bu karar ile birlikte bankaların kredi maliyetlerine söz konusu indirimi hızla yansıtacaklarını düşündüğünü belirterek, “Bu hamlenin kredi faiz oranlarına da yansıması, piyasalardaki normalleşme sürecini de ivmelendirecektir. Bu sayede, gerek yeni yatırımlar, gerekse bir süredir yüksek faizler dolayısıyla ertelenen kapasite artışları ile makine ve teçhizat alt yapımızdaki yenileme çalışmalarının hız kazanacağını hep birlikte göreceğiz. Hatırlanacak olursa TCMB geçen sene Eylül ayında 625 baz puanlık bir artış kararı almış ve o tarihten bu yana yatırımlarda beklenen artış bir türlü yakalanamamıştı. Artık ihracatçılarımızın, yatırımcılarımızın önündeki en büyük engellerden birisi de deyim yerinde ise ortadan kalktı. Yatırımların ihracata, istihdama, büyümeye döneceği bir 2020 bizleri bekliyor” dedi.

'MERKEZ BANKASI'NIN CESUR DAVRANMASINI TAKDİRLE KARŞILIYORUM'

Yılsonu enflasyon hedeflerinin yüzde 12’ler seviyesinde beklendiği bu süreçte, dövizi hareketlendirmeden faizlerin de bu civarlara inmesinin ekonominin yeniden önemli oranda rayına gireceğinin göstergesi olacağını dile getiren ASRİAD Genel Başkanı Adnan Danışman açıklamasının sonunda şunları söyledi: “Ülkemizde mevduatların ciddi oranda arttığı görülmektedir. Faizlerin yüksekliği paranın piyasalardan bankalara kaynamasını sağlamış ve ekonomisi fevkalade soğutmuştur. Sürecin tersine dönmesi durumunda yeniden yatırımlar ve piyasalar hareketlenecek ve işler daha iyi konuma yükselecektir. Merkez Bankasının cesur davranmasını takdirle karşılıyor, yeni dönemin hayırlar getirmesini diliyorum.”

'FAİZ İNDİRİMİ TÜM SEKTÖRLERE UMUT VERDİ'

OYDER Yönetim Kurulu Başkanı Murat Şahsuvaroğlu ise açıklamasında faiz indiriminin tüm sektörlere umut verdiğini ifade ederek, devam etmesi gerektiğini belirtti.

Şahsuvaroğlu, “Ekonomi yönetiminin ve TCMB Para Politikası Kurulu’nun bu kritik önemde ve isabetli adımının, Türkiye ekonomisinin dengelemeden sürdürülebilir büyüme sürecine geçişini hızlandıracağı ve istihdama önemli bir katkı sağlayacağı yönündeki inancımız tamdır. Tüm bu gelişmelerle ertelenen iş ve alışverişlerin yeniden canlanmasıyla gayri safi milli hasıla büyümesine pozitif etki edecektir” ifadelerini kullandı.

Merkez Bankası 25 Temmuz’daki PPK toplantısında politika faizini 425 baz puan indirimle yüzde 19,75’e düşürmüştü. Bu yıl içerisindeki diğer PPK toplantısı ise 24 Ekim’de gerçekleştirilecek.

KAYNAK:İHA

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Anahtar Kelimeler:
merkez bankası Politika faizi iş dünyası

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