İş dünyası Merkez Bankası'nın faiz indirimine ne dedi?

Abdurrahman Kaan yaptığı yazılı açıklamada, Merkez Bankası’nın temmuz ve eylül aylarında aldığı kararların ardından piyasaların beklentisinin zaten faiz indirimlerinin devam edeceğine yönelik olduğunu belirterek, Merkez Bankası’nın, piyasa beklentilerine uyumlu bir şekilde aldığı 250 baz puanlık bu indiriminin, iş dünyasının temsilcileri olarak kendilerini oldukça memnun ettiğini bildirdi.

Merkez’in faiz indirimi sürecini 2020 yılında da sürdürmesi gerektiğine inandıklarını aktaran Kaan, “Zira ortalama faiz oranının yüzde 6 olduğu G20 ülkeleri içerisinde, Arjantin’den sonra en yüksek faiz oranına sahip ülke konumundayız.” değerlendirmesinde bulundu.

Kaan, bu kararın hızlı bir şekilde piyasa faizlerine yansıyacağını umut ettiklerine işaret ederek, kamu ya da özel ayrımı yapmaksızın tüm bankaların piyasa beklentilerine kulak vererek sanayicinin elini rahatlatacak hamleler yapmasını beklediklerini aktardı.

Yılın ikinci çeyreğinde ekonomide görülen yüzde 1,5’lik daralmada yatırımların yüzde 22,8 oranında azalmasının etkili olduğunu anımsatan Kaan, “Faiz oranlarında gözlenen düşüşle birlikte yatırımlar yeniden hız kazanacak, buna ek olarak son iki çeyrektir azalan iç talep de pozitife dönecektir. Bu doğrultuda, önümüzdeki dönemde Türkiye ekonomisinin pozitif büyüme yolculuğunun yeniden başlayacağını ifade edebiliriz.” yorumunda bulundu.