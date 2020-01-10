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  4. İş gücü istatistikleri (2)

İş gücü istatistikleri (2)

EKONOMİ HABERLERİ  | 10.01.2020 11:09 | Son Güncelleme

Türkiye'de istihdam edilenlerin sayısı Ekim 2019'da bir önceki yılın aynı dönemine göre 527 bin kişi azalarak 28 milyon 343 bin kişi olurken, istihdam oranı da 1,6 puanlık düşüşle yüzde 45,9'a indi - İş gücüne katılım oranı 0,7 puan azalışla yüzde 53 olarak gerçekleşti - Söz konusu dönemde herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların oranı, Ekim 2018'e göre 1,2 puan artarak yüzde 34,9'a yükseldi

Türkiye'de istihdam edilenlerin sayısı geçen yıl ekim ayında 2018'in aynı dönemine göre 527 bin kişi azalarak 28 milyon 343 bin kişi oldu. İstihdam oranı da 1,6 puanlık düşüşle yüzde 45,9'a geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu, Ekim 2019'a ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, istihdam edilenlerin sayısı geçen yıl ekimde bir önceki yılın aynı dönemine göre 527 bin kişi azalarak 28 milyon 343 bin kişiye indi.

İstihdam oranı 1,6 puanlık azalışla yüzde 45,9'a düştü.

Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 270 bin, sanayi sektöründe 30 bin, inşaat sektöründe ise 305 bin kişi azalırken, hizmet sektöründe 78 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin yüzde 17,9'u tarım, yüzde 20'si sanayi, yüzde 5,8'i inşaat, yüzde 56,3'ü ise hizmet sektöründe yer aldı.

Bir önceki yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında hizmet sektörünün istihdam edilenler içindeki payı 0,5 puan artarken, tarım sektörünün payı 5, sanayi sektörünün payı 0,5, inşaat sektörünün payı 15,7 puan azaldı.

- İş gücü arttı, iş gücüne katılım oranı düştü

İş gücü, Ekim 2019'da bir önceki yılın aynı dönemine göre 82 bin kişi artarak 32 milyon 740 bin kişi olurken, iş gücüne katılma oranı ise 0,7 puan azalarak yüzde 53'e geriledi. Aynı dönemler için yapılan kıyaslamalara göre, erkeklerde iş gücüne katılma oranı 1,1 puanlık azalışla yüzde 71,9'a gerilerken, kadınlarda 0,2 düşüşle 34,6'ya indi.

Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların oranı geçen yıl ekimde 2018'in aynı dönemine göre 1,2 puan artarak yüzde 34,9'a yükseldi. Bu dönemde, tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı 1,1 puan artarak yüzde 23,5 oldu.

- Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam bir önceki döneme göre 122 bin kişi artarak 28 milyon 229 bin kişi olarak tahmin edildi. İstihdam oranı 0,1 puan artışla yüzde 45,7 oldu. Mevsim etkisinden arındırılmış işsiz sayısı bir önceki döneme göre 96 bin kişi azalarak 4 milyon 438 bin kişi olarak gerçekleşti. İşsizlik oranı 0,3 puan düşerek yüzde 13,6'ya geriledi.

Mevsim etkisinden arındırılmış iş gücüne katılma oranı bir önceki döneme göre değişim göstermeyerek, Ekim 2019'da yüzde 52,9 olarak gerçekleşti. Ekonomik faaliyete göre istihdam edilenlerin sayısı, tarım sektöründe 92 bin kişi azalırken, inşaat sektöründe 45 bin, hizmet sektöründe 49 bin, sanayi sektöründe 120 bin kişi arttı.

Türkiye genelinde Ekim 2019'a ilişkin mevsim etkilerinden arındırılmamış temel iş gücü göstergeleri şöyle:

ToplamErkekKadın15 ve daha yukarı yaştakiler Nüfus 61.75630.511 31.245 İş gücü 32.74021.935 10.805 İstihdam 28.34319.377 8.966 Tarım 5.0772.824 2.252 Sanayi 5.6664.3271.339İnşaat 1.6381.571 67Hizmet 15.963 10.655 5.308İşsiz 4.3962.5571.839 İş gücüne dahil olmayanlar 29.0168.576 20.440 İş gücüne katılma oranı 5371,9 34,6 İstihdam oranı 45,963,5 28,7 İşsizlik oranı 13,411,717Tarım dışı işsizlik oranı 15,713,221,415-64 yaş grubu

İş gücüne katılma oranı 58,678,139İstihdam oranı 50,0568,832,2İşsizlik oranı 13,711,917,4 Tarım dışı işsizlik oranı 15,813,3 21,6Genç nüfus (15-24 yaş) İşsizlik oranı 25,321,631,8Ne eğitimde ne istihdamda olanların oranı 2617,934,3 (Bitti)

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Anahtar Kelimeler:
iş gücü istatistikleri, Türkiye İstatistik Kurumu,

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