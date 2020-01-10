İş gücü istatistikleri (2)

Türkiye'de istihdam edilenlerin sayısı geçen yıl ekim ayında 2018'in aynı dönemine göre 527 bin kişi azalarak 28 milyon 343 bin kişi oldu. İstihdam oranı da 1,6 puanlık düşüşle yüzde 45,9'a geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu, Ekim 2019'a ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, istihdam edilenlerin sayısı geçen yıl ekimde bir önceki yılın aynı dönemine göre 527 bin kişi azalarak 28 milyon 343 bin kişiye indi.

İstihdam oranı 1,6 puanlık azalışla yüzde 45,9'a düştü.

Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 270 bin, sanayi sektöründe 30 bin, inşaat sektöründe ise 305 bin kişi azalırken, hizmet sektöründe 78 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin yüzde 17,9'u tarım, yüzde 20'si sanayi, yüzde 5,8'i inşaat, yüzde 56,3'ü ise hizmet sektöründe yer aldı.

Bir önceki yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında hizmet sektörünün istihdam edilenler içindeki payı 0,5 puan artarken, tarım sektörünün payı 5, sanayi sektörünün payı 0,5, inşaat sektörünün payı 15,7 puan azaldı.

- İş gücü arttı, iş gücüne katılım oranı düştü