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İş hayatında ikili yeni model geliyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 26.07.2018 09:49 | Son Güncelleme

Yeni hükümet sistemiyle birlikte iş hayatında da yeni bir dönem başlıyor. Türkiye'yi bir üst lige taşıyacak insan kaynakları, işgücü piyasası, istihdam politikalarında ikili modele geçiliyor.

İş hayatında ikili yeni model geliyor

Cumhurbaşkanlığı'na bağlı İnsan Kaynakları Ofisi ve Çalışma Genel Müdürlüğü nitelik, donanımlı kadrolar oluşturulmasında kilit rol üstlenecek. Küresel insan kaynağı envanteri çıkarılacak, yetenekli isimler milli projelere kazandırılacak. Kamuda modern insan kaynağı yönetim modellerini hayata geçecek.

20 MİLYON GÖRÜŞME

Çalışma Genel Müdürlüğü de, kamunun personel kadrolarına ilişkin eğitim, sınav, pozisyonlar gibi işlemleri yürütecek. Nitelikli işgücü için yurtdışı tanıtım ofisi kurulacak. Vatandaşın beceri, sosyal statüsü, demografik durumu dikkate alınarak nitelikli danışmanlık almaları kapsamında 5 yılda 20 milyon görüşme gerçekleştirilecek. Yeni dönemde nitelikli işgücünü Türkiye'ye çekmek için aktif politikalar izlenecek. Yurtiçi ve yurtdışındaki uluslararası işgücü ve yurtdışındaki Türk işgücü için özel bir sistem kurulacak. Turkuaz Kart uygulaması sürdürülecek. İhtiyaç duyulan ülkelerde, ülkemize yönelik beyin göçünü sağlamak ve yüksek nitelikli işgücünü çekmek amacıyla yurtdışı tanıtım ofisleri kurulacak. Aktif işgücü programları çeşitlendirilecek, gençlerin ve kadınların niteliklerini geliştirecek etkinlikler gerçekleştirilecek. Gençlerin katılacağı siber güvenlik, bulut bilişim, oyun geliştirme uzmanı ve kodlama gibi geleceğin mesleklerine yönelik işbaşı eğitim programları düzenlenecek.

PERSONEL SINAVLARINI YAPACAK

Yeni sistemle gelecek yıl kapatılacak olan Devlet Personel Başkanlığı'nın fonksiyonlarının büyük bölümünü de Çalışma Genel Müdürlüğü yürütecek. Müdürlük, yeni dönemde kamu kurumlarının personel kadrolarıyla ilgili işlemleri ve uygulamaları takip edecek. Personelle ilgili konularda her türlü istatistiki, kayıtları tutacak. Kamu personel alım sınavları ve yerleştirme işlemlerine ilişkin esasları belirleyip, engelli istihdamına ilişkin işlemleri yapacak. Sabah

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Anahtar Kelimeler:
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
aylık ücret yerine saatlik ücret sistemine geçmediğimiz sürece hicbirsey olmaz . kimse emeğinin karşılığını alamıyor bu sistemde .
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