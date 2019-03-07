'İş'te Anne'lere verilen günlük ödeme 80 liraya çıktı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, kadınların ve ailenin toplumda güçlenmesi, nitelikli eğitim imkanlarına sahip olması, iş gücü piyasasına girişlerinin kolaylaştırılması, sosyal güvencelerinin sağlanması ve kadın girişimci sayısının artırılması amacıyla çalışmalar yürütülüyor.

Bakan Selçuk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ailenin ve kadınların güçlendirilmesi için çok önemli adımlar attıklarını belirtti.

Türkiye'de kadınların çalışma hayatındaki durumuna değinen Selçuk, TÜİK verilerine göre 2005'te istihdam edilen 5 milyon 108 bin kadın bulunurken 2018 Kasım itibarıyla bu rakamın 8 milyon 960 bine çıktığına işaret etti.

Kadınların, iş gücüne katılım oranlarında da önemli ilerlemeler olduğuna dikkati çeken Selçuk, "2005-2018 yılları arasında kadın istihdamı 3 milyon 752 bin kişi arttı." dedi.

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Türkiye'de son 17 yılda kadın istihdamının artırılması için reform niteliğinde yasal düzenlemeler yapıldığını vurgulayan Selçuk, "Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak kadın istihdamında dünyadaki gelişmeleri yakalamak, kadının ve ailenin güçlenmesini sağlayacak politikaların hayata geçirilmesi öncelikli hedeflerimizdendir." diye konuştu.