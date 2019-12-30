FİNANS
  4. İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

EKONOMİ HABERLERİ  | 30.12.2019 10:13 | Son Güncelleme

TTYD-Turizmde Dönüşüm Senaryoları Raporu Basın Toplantısı Tarih : 6 Ocak Yer   : Conrad İstanbul Bosphorus/ Beşiktaş Saat  : 10.00-12.30 YKKD Sertifika Programı 4.Dönem Lansman Gecesi Tarih : 6 Ocak Yer   : Esma Sultan Yalısı Saat  : 19.00-22.00 Roche- Hemofili Hastalığının Toplumsal Yükü Tarih : 7 Ocak Yer   : Levent Grand Wyndham Hotel Saat  : 09.30-11.30 McKinsey&Company-"Future of Work" basın daveti Tarih : 14 Ocak Yer   : Assembly Building The Hall / Ferko Signature Saat  : 09.30-12.00 HORECA Buluşması Tarih : 15-18 Ocak Yer   : Antalya Evlilik Hazırlıkları ve Düğün Ekipmanları Fuarı Tarih : 17-19 Ocak Yer   : İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı

TTYD-Turizmde Dönüşüm Senaryoları Raporu Basın Toplantısı
Tarih : 6 Ocak
Yer : Conrad İstanbul Bosphorus/ Beşiktaş
Saat : 10.00-12.30

YKKD Sertifika Programı 4.Dönem Lansman Gecesi
Tarih : 6 Ocak
Yer : Esma Sultan Yalısı
Saat : 19.00-22.00

Roche- Hemofili Hastalığının Toplumsal Yükü
Tarih : 7 Ocak
Yer : Levent Grand Wyndham Hotel
Saat : 09.30-11.30

McKinsey&Company-"Future of Work" basın daveti
Tarih : 14 Ocak
Yer : Assembly Building The Hall / Ferko Signature
Saat : 09.30-12.00

HORECA Buluşması
Tarih : 15-18 Ocak
Yer : Antalya

Evlilik Hazırlıkları ve Düğün Ekipmanları Fuarı
Tarih : 17-19 Ocak
Yer : İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı

PARTNERHem eski hem yeni kocasıyla beraber yaşıyor! Parasını bile o ödemiş...Hem eski hem yeni kocasıyla beraber yaşıyor! Parasını bile o ödemiş...
Ekonomide kritik veri açıklandıEkonomide kritik veri açıklandı
Ekonomik güven endeksi Aralık’ta yüzde 2.6 artışla 93.8 puanda (2)Ekonomik güven endeksi Aralık’ta yüzde 2.6 artışla 93.8 puanda (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ABD'den saldırı sonrası tehdit gibi açıklama!

ABD'den saldırı sonrası tehdit gibi açıklama!

'Sıfır' diye aldı, başına gelmeyen kalmadı

'Sıfır' diye aldı, başına gelmeyen kalmadı

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş faiz indirimi kararı!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş faiz indirimi kararı!

Karar Resmi Gazete'de! Süre uzatıldı

Karar Resmi Gazete'de! Süre uzatıldı

Çeyrek ve gram altın ne kadar?

Çeyrek ve gram altın ne kadar?

Yoğun ilgi! Gelir ikiye katlandı

Yoğun ilgi! Gelir ikiye katlandı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Nüfus Müdürlüğü'nden 'yeni kimlik' açıklaması

Nüfus Müdürlüğü'nden 'yeni kimlik' açıklaması

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Merkez Bankası duyurdu: 31 Aralık son tarih

Merkez Bankası duyurdu: 31 Aralık son tarih

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çiftçi: "Tarım Kredi Kooperatifi faizleri çok yüksek"

Çiftçi: "Tarım Kredi Kooperatifi faizleri çok yüksek"

Tapuda enerji kimlik belgesi ibrazı aranmayacak

Tapuda enerji kimlik belgesi ibrazı aranmayacak

2019 yılına damgasına vuran olaylar

2019 yılına damgasına vuran olaylar

Konut alımında dikkat çeken rakamlar

Konut alımında dikkat çeken rakamlar

Yeni yıl öncesi Ödemiş pazarına yoğun ilgi

Yeni yıl öncesi Ödemiş pazarına yoğun ilgi

Borsa haftaya yükselişle başladı

Borsa haftaya yükselişle başladı

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.