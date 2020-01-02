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  4. İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

EKONOMİ HABERLERİ  | 02.01.2020 09:01 | Son Güncelleme

TTYD-Turizmde Dönüşüm Senaryoları Raporu Basın Toplantısı Tarih : 6 Ocak Yer   : Conrad İstanbul Bosphorus/ Beşiktaş Saat  : 10.00-12.30 YKKD Sertifika Programı 4.Dönem Lansman Gecesi Tarih : 6 Ocak Yer   : Esma Sultan Yalısı Saat  : 19.00-22.00 Roche- Hemofili Hastalığının Toplumsal Yükü Tarih : 7 Ocak Yer   : Levent Grand Wyndham Hotel Saat  : 09.30-11.30 McKinsey&Company-"Future of Work" basın daveti Tarih : 14 Ocak Yer   : Assembly Building The Hall / Ferko Signature Saat  : 09.30-12.00 HORECA Buluşması Tarih : 15-18 Ocak Yer   : Antalya Evlilik Hazırlıkları ve Düğün Ekipmanları Fuarı Tarih : 17-19 Ocak Yer   : İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı

TTYD-Turizmde Dönüşüm Senaryoları Raporu Basın Toplantısı
Tarih : 6 Ocak
Yer : Conrad İstanbul Bosphorus/ Beşiktaş
Saat : 10.00-12.30

YKKD Sertifika Programı 4.Dönem Lansman Gecesi
Tarih : 6 Ocak
Yer : Esma Sultan Yalısı
Saat : 19.00-22.00

Roche- Hemofili Hastalığının Toplumsal Yükü
Tarih : 7 Ocak
Yer : Levent Grand Wyndham Hotel
Saat : 09.30-11.30

McKinsey&Company-"Future of Work" basın daveti
Tarih : 14 Ocak
Yer : Assembly Building The Hall / Ferko Signature
Saat : 09.30-12.00

HORECA Buluşması
Tarih : 15-18 Ocak
Yer : Antalya

Evlilik Hazırlıkları ve Düğün Ekipmanları Fuarı
Tarih : 17-19 Ocak
Yer : İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı

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