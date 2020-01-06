FİNANS
  4. İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

EKONOMİ HABERLERİ  | 06.01.2020 09:01 | Son Güncelleme

  TTYD-Turizmde Dönüşüm Senaryoları Raporu Basın Toplantısı Tarih : 6 Ocak Yer   : Conrad İstanbul Bosphorus/ Beşiktaş Saat  : 10:00 - 12:30 YKKD Sertifika Programı 4.Dönem Lansman Gecesi Tarih : 6 Ocak Yer   : Esma Sultan Yalısı Saat  : 19:00-22:00 Roche- Hemofili Hastalığının Toplumsal Yükü Tarih : 7 Ocak Yer   : Levent Grand Wyndham Hotel Saat  : 09.30-11.30 TÜROB "Yeni yıla Merhaba Buluşması" Tarih : 8 Ocak Yer   : Madame Tussauds İstanbul Saat  : 19.00 Aroma Sa-de yeni ürün tanıtımı Tarih : 9 Ocak Yer   : Grand Hyatt Istanbul, Dining Salon Saat  : 09.30-11.30 Hayat Kimya Mersin Yeni Tesis Yatırımı Tarih : 14 Ocak Saat  : 09.30-11.30 McKinsey&Company-"Future of Work" basın daveti Tarih : 14 Ocak Yer   : Assembly Building The Hall / Ferko Signature Saat  : 09.30-12.00 Makine İhracatçıları Birliği basın toplantısı Tarih   : 15 Ocak Çarşamba Saat    : 10.00 -11.30 HORECA Buluşması Tarih : 15-18 Ocak Yer   : Antalya Evlilik Hazırlıkları ve Düğün Ekipmanları Fuarı Tarih : 17-19 Ocak Yer   : İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı

TTYD-Turizmde Dönüşüm Senaryoları Raporu Basın Toplantısı
Tarih : 6 Ocak
Yer : Conrad İstanbul Bosphorus/ Beşiktaş
Saat : 10:00 - 12:30

YKKD Sertifika Programı 4.Dönem Lansman Gecesi
Tarih : 6 Ocak
Yer : Esma Sultan Yalısı
Saat : 19:00-22:00

Roche- Hemofili Hastalığının Toplumsal Yükü
Tarih : 7 Ocak
Yer : Levent Grand Wyndham Hotel
Saat : 09.30-11.30

TÜROB "Yeni yıla Merhaba Buluşması"
Tarih : 8 Ocak
Yer : Madame Tussauds İstanbul
Saat : 19.00

Aroma Sa-de yeni ürün tanıtımı
Tarih : 9 Ocak
Yer : Grand Hyatt Istanbul, Dining Salon
Saat : 09.30-11.30

Hayat Kimya Mersin Yeni Tesis Yatırımı
Tarih : 14 Ocak
Saat : 09.30-11.30

McKinsey&Company-"Future of Work" basın daveti
Tarih : 14 Ocak
Yer : Assembly Building The Hall / Ferko Signature
Saat : 09.30-12.00

Makine İhracatçıları Birliği basın toplantısı
Tarih : 15 Ocak Çarşamba
Saat : 10.00 -11.30

HORECA Buluşması
Tarih : 15-18 Ocak
Yer : Antalya

Evlilik Hazırlıkları ve Düğün Ekipmanları Fuarı
Tarih : 17-19 Ocak
Yer : İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı

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