İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

TTYD-Turizmde Dönüşüm Senaryoları Raporu Basın Toplantısı
Tarih : 6 Ocak
Yer : Conrad İstanbul Bosphorus/ Beşiktaş
Saat : 10:00 - 12:30
YKKD Sertifika Programı 4.Dönem Lansman Gecesi
Tarih : 6 Ocak
Yer : Esma Sultan Yalısı
Saat : 19:00-22:00
Roche- Hemofili Hastalığının Toplumsal Yükü
Tarih : 7 Ocak
Yer : Levent Grand Wyndham Hotel
Saat : 09.30-11.30
TÜROB "Yeni yıla Merhaba Buluşması"
Tarih : 8 Ocak
Yer : Madame Tussauds İstanbul
Saat : 19.00
Aroma Sa-de yeni ürün tanıtımı
Tarih : 9 Ocak
Yer : Grand Hyatt Istanbul, Dining Salon
Saat : 09.30-11.30
Hayat Kimya Mersin Yeni Tesis Yatırımı
Tarih : 14 Ocak
Saat : 09.30-11.30
McKinsey&Company-"Future of Work" basın daveti
Tarih : 14 Ocak
Yer : Assembly Building The Hall / Ferko Signature
Saat : 09.30-12.00
Makine İhracatçıları Birliği basın toplantısı
Tarih : 15 Ocak Çarşamba
Saat : 10.00 -11.30
HORECA Buluşması
Tarih : 15-18 Ocak
Yer : Antalya
Evlilik Hazırlıkları ve Düğün Ekipmanları Fuarı
Tarih : 17-19 Ocak
Yer : İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı
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