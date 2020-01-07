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  4. İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

EKONOMİ HABERLERİ  | 07.01.2020 16:29 | Son Güncelleme

İKMİB basın toplantısı Tarih : 8 Ocak Yer   : Feriye Lokantası, Ortaköy Saat  : 09.30- 12.00 Dedeman basın toplantısı Tarih : 8 Ocak Yer   : Dedeman İstanbul Saat  : 15.00 TÜROB "Yeni yıla Merhaba Buluşması" Tarih : 8 Ocak Yer   : Madame Tussauds İstanbul Saat  : 19.00 38.

İKMİB basın toplantısı
Tarih : 8 Ocak
Yer : Feriye Lokantası, Ortaköy
Saat : 09.30- 12.00

Dedeman basın toplantısı
Tarih : 8 Ocak
Yer : Dedeman İstanbul
Saat : 15.00

TÜROB "Yeni yıla Merhaba Buluşması"
Tarih : 8 Ocak
Yer : Madame Tussauds İstanbul
Saat : 19.00

38. Uluslararası İstanbul Anne Bebek ve Çocuk Ürünleri fuarı
Tarih : 8-11 Ocak
Yer : CNR Expo İstanbul Fuar Merkezi 1-2 Hall

Aroma Sa-de yeni ürün tanıtımı
Tarih : 9 Ocak
Yer : Grand Hyatt Istanbul, Dining Salon
Saat : 09.30-11.30

Işık Üniversitesi - TÜV SÜD Eğitim İş Birliği İmza Töreni
Tarih : 9 Ocak
Yer : Işık Üniversitesi Maslak Kampüsü
Saat : 11.00

Kanal İstanbul Çalıştayı
Tarih : 10 Ocak
Yer : İstanbul Kongre Merkezi, Harbiye salonu
Saat : 09.00

Değer Zirvesi ve Türkiye’ye Değer Katan Markalar Ödül Töreni
Tarih : 10 Ocak
Yer : Shangri-La Bosphorus
Saat : 09.30-15.45

DEİK Ticari Diplomasi Ödülleri
Tarih : 11 Ocak
Yer : Lütfi Kırdar Kongre Merkezi
Saat : 17.00

Hayat Kimya Mersin yeni tesis yatırımı
Tarih : 14 Ocak
Yer : Henüz belli değil
Saat : 09.30-11.30

McKinsey&Company-"Future of Work" basın daveti
Tarih : 14 Ocak
Yer : Assembly Building The Hall / Ferko Signature
Saat : 09.30-12.00

İTÜ Çekirdek InsurTech Programı
Tarih : 15 Ocak
Yer : Teknokent ARI 3 Binası
Saat : 09.30-11.30

HORECA Buluşması
Tarih : 15-18 Ocak
Yer : Antalya

Türkiye sanayisinde ilk 5G uygulaması basın toplantısı
Tarih : 16 Ocak
Yer : Schunk Türkiye Ofisi, Kartal
Saat : 09.00- 11.15

ÇÇSİB Basın Toplantısı
Tarih : 16 Ocak
Yer : Wyndham Grand Levent
Saat : 10.00-11.30

Evlilik Hazırlıkları ve Düğün Ekipmanları Fuarı
Tarih : 17-19 Ocak
Yer : İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı

ACE of M.I.C.E. Exhibition by Turkish Airlines
Tarih : 22-23 Ocak
Yer : İstanbul Kongre Merkezi, Üsküdar salonu

Makine İhracatçıları Birliği Basın toplantısı
Tarih : 6 Şubat
Yer : Henüz belli değil
Saat : 10.00-11.30

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