FİNANS
  4. İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

EKONOMİ HABERLERİ  | 09.01.2020 09:04 | Son Güncelleme

  38.

38. Uluslararası İstanbul Anne Bebek ve Çocuk Ürünleri fuarı
Tarih : 8-11 Ocak
Yer : CNR Expo İstanbul Fuar Merkezi 1-2 Hall

Aroma Sa-de yeni ürün tanıtımı
Tarih : 9 Ocak
Yer : Grand Hyatt Istanbul, Dining Salon
Saat : 09.30-11.30

Işık Üniversitesi - TÜV SÜD Eğitim İş Birliği İmza Töreni
Tarih : 9 Ocak
Yer : Işık Üniversitesi Maslak Kampüsü
Saat : 11.00

Kanal İstanbul Çalıştayı
Tarih : 10 Ocak
Yer : İstanbul Kongre Merkezi, Harbiye salonu
Saat : 09.00

Değer Zirvesi ve Türkiye’ye Değer Katan Markalar Ödül Töreni
Tarih : 10 Ocak
Yer : Shangri-La Bosphorus
Saat : 09.30-15.45

DEİK Ticari Diplomasi Ödülleri
Tarih : 11 Ocak
Yer : Lütfi Kırdar Kongre Merkezi
Saat : 17.00

Hayat Kimya Mersin yeni tesis yatırımı
Tarih : 14 Ocak
Yer : Henüz belli değil
Saat : 09.30-11.30

McKinsey&Company-"Future of Work" basın daveti
Tarih : 14 Ocak
Yer : Assembly Building The Hall / Ferko Signature
Saat : 09.30-12.00

İTÜ Çekirdek InsurTech Programı
Tarih : 15 Ocak
Yer : Teknokent ARI 3 Binası
Saat : 09.30-11.30

HORECA Buluşması
Tarih : 15-18 Ocak
Yer : Antalya

Türkiye sanayisinde ilk 5G uygulaması basın toplantısı
Tarih : 16 Ocak
Yer : Schunk Türkiye Ofisi, Kartal
Saat : 09.00- 11.15

ÇÇSİB Basın Toplantısı
Tarih : 16 Ocak
Yer : Wyndham Grand Levent
Saat : 10.00-11.30

Evlilik Hazırlıkları ve Düğün Ekipmanları Fuarı
Tarih : 17-19 Ocak
Yer : İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı

ACE of M.I.C.E. Exhibition by Turkish Airlines
Tarih : 22-23 Ocak
Yer : İstanbul Kongre Merkezi, Üsküdar salonu

Makine İhracatçıları Birliği Basın toplantısı
Tarih : 6 Şubat
Yer : Henüz belli değil
Saat : 10.00-11.30

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Tüyler ürperten detaylar! Seri tecavüzcünün babası... Tüyler ürperten detaylar! Seri tecavüzcünün babası...
6 aylık süre uzatımı Resmi Gazete'de 6 aylık süre uzatımı Resmi Gazete'de
Borsa günü yükselişle tamamladıBorsa günü yükselişle tamamladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Didem Arslan ve İmamoğlu arasında çok sert tartışma!

Didem Arslan ve İmamoğlu arasında çok sert tartışma!

Irak'ta 3 ayrı noktaya füzeli saldırı! ABD İran'ı sorumlu tuttu!

Irak'ta 3 ayrı noktaya füzeli saldırı! ABD İran'ı sorumlu tuttu!

Altına yatırım yapacaklar dikkat! Uzmanından altın fiyatları yorumu

Altına yatırım yapacaklar dikkat! Uzmanından altın fiyatları yorumu

Bakan Albayrak'tan TürkAkım mesajı

Bakan Albayrak'tan TürkAkım mesajı

TürkAkım doğal gaz boru hattı açıldı

TürkAkım doğal gaz boru hattı açıldı

TOGG'dan yerli otomobille ilgili yeni video

TOGG'dan yerli otomobille ilgili yeni video

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Milyonlarca memuru ilgilendiren zam haberi

Milyonlarca memuru ilgilendiren zam haberi

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

İşte Türkiye'nin Otomobili!

İşte Türkiye'nin Otomobili!

2020 yılı için işsizlik maaşı belli oldu

2020 yılı için işsizlik maaşı belli oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dünya Bankası küresel büyüme tahminlerini düşürdü

Dünya Bankası'ndan Türkiye açıklaması!

İGİAD İnsani Geçim Ücretini açıkladı

İGİAD İnsani Geçim Ücretini açıkladı

Serbest piyasada döviz fiyatları

Serbest piyasada döviz fiyatları

Dijital takografa geçişte süre 6 ay uzatıldı! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı

6 aylık süre uzatımı Resmi Gazete'de

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa günü yükselişle tamamladı

Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada altın fiyatları

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.